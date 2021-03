Oslo Børs starter torsdagen i grønt.

Et par minutter etter børsen åpnet står hovedindeksen i 1066,9912 poeng, opp 0,25 prosent.

«En dobbel dose med beroligende rentenyheter bidro i går sammen med bekreftelse av den lenge annonserte tiltakspakken og fortsatte forventninger til en reprising av energisektoren til at det amerikanske aksjemarkedet steg videre», skriver DNB Markets i sin morgenrapport.

Oslo Børs la i går kveld frem endringer i sammensettingen av OBX-indeksen, hvor Adevinta, Aker Solutions, Nordic Semiconductor og REC Silicon vil gå inn i OBX-indeksen på Oslo Børs etter børsens stengetid 19. mars 2021, mens BW LPG, BW Offshore, DNO og Frontline går ut.

Bevegelser

Aker Clean Hydrogen har første handelsdag i dag. Aksjen faller tosifret fra start.

Schibsted holder i dag kapitalmarkedsdag og slapp i morgentimene oppdaterte tall for sine egne vekstestimater . Arctic Securities tok også opp dekning i aksjen anbefaler kjøp.

TECO 2030 falt 16 prosent fra start, men har hentet inn deler av tapene. I dagens papiravis skriver Finansavisen at selskapet bløffet børsen.

Arctic Bioscience klatrer markant fra start etter DNB Markets tok opp dekning i aksjen i morges.

Airthings klatrer også sterkt etter offensiv guiding.

Havyard klatrer også markant. Det er ingen selskapsspesifikke nyheter som bidrar til oppgangen.

Arcus faller etter Konkurransetilsynet melder at fusjonen med Altia kan stanses.

Oljeprisen

Et fat brentolje koster i skrivende stund 68,07 dollar pr. fat, ned 0,1 prosent, mens et fat WTI-olje koster 64,63 dollar, ned 0,1 prosent. Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 67,86 dollar da Oslo Børs stengte i går.

«Minste motstands vei for oljeprisen er fortsatt opp, gitt de kraftige signalene fra en gjenåpning av økonomien i USA», sa AXI-strateg Stephen Innes til Reuters.

Oljelagrene i USA steg med 13,8 millioner fat i forrige uke til 498,4 millioner fat, ifølge Energy Information Administration (EIA).