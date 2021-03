Seismikkselskap leder an på børsen

Hovedindeksen på Oslo Børs ligger ved lunsjtider ned 0,2 prosent til 1061,1 poeng.

Bevegelser

Aker Clean Hydrogen har sin første dag på børsen, der aksjen ved lunsjtider har falt om lag ni prosent fra åpningskurs. Aksjen ligger an som dagens mest omsatte aksje.

Ved lunsjtider er det Electromagnetic Geoservices som stiger mest av aksjene på børsen, der kursen ligger opp 20,2 prosent.

poLight stiger 11,5 prosent etter at selskapet i forkant av børsåpning meldte om en ordre på TLens på rundt 750.000 kroner. Kjøpet er relatert til strekkode-produktet som allerede er lansert.

Artic Bioscience stiger 12,7 prosent etter at DNB Markets tok opp dekning av aksjen, og spådde en dobling av kursen.

Arcus faller 4,3 prosent etter at Konkurransetilsynet i en melding skriver at det vurderer å gripe inn mot foretakssammenslutningen mellom finske Altia og Arcus, to av de største aktørene innen salg av brennevin til Vinmonopolet, ifølge en pressemelding.

Schibsted holder i dag kapitalmarkedsdag og slapp i morgentimene oppdaterte tall for sine egne vekstestimater . Arctic Securities tok også opp dekning i aksjen og anbefaler kjøp.

TECO 2030 falt 16 prosent fra start, men har hentet inn deler av tapene og ligger ved lunsj ned 8,2 prosent. I dagens papiravis skriver Finansavisen at selskapet bløffet børsen.

Airthings stiger 6,6 prosent etter offensiv guiding.

Olje

Et fat brentolje koster i skrivende stund 68,34 dollar pr. fat, ned 0,3 prosent, mens et fat WTI-olje koster 0,2 dollar, opp 0,3 prosent. Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 67,86 dollar da Oslo Børs stengte i går.

«Minste motstands vei for oljeprisen er fortsatt opp, gitt de kraftige signalene fra en gjenåpning av økonomien i USA», sa AXI-strateg Stephen Innes til Reuters.

Oljelagrene i USA steg med 13,8 millioner fat i forrige uke til 498,4 millioner fat, ifølge Energy Information Administration (EIA).