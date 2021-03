Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 1,5 prosent og står i 13.269,99 poeng mens Dow Jones står i rekordhøye 32.417,64 poeng etter en oppgang på 0,4 prosent. S&P 500 stiger 0,7 prosent til 3.924,71 poeng.

Onsdag satte Dow Jones nye rekord. Noe av optimismen skyldes at representantenes hus stemte for president Joe Bidens gigantiske redningspakke på 1.900 milliarder dollar, som skal gjenreise økonomien etter coronakrisen.

NTB kan fortelle at minst seks EU-land stanser bruk av AstraZeneca-vaksine etter mulig alvorlig bivirkning. Aksjen faller 1,6 prosent i åpningsminuttene.

Jobless claims

712.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i uken frem til 5. mars, viser nye jobless claims-tall fra det amerikanske arbeidsdepartementet. Dette skal være det laveste nivået siden november. Konsensus var 725.000 førstegangssøkende.

Uken før var antallet opprinnelig 745.000, men det ble revidert opp med 9.000 til 754.000.

Antall amerikanere som fortsetter å motta ledighetstrygd (continuing claims), var pr. 27. februar litt over 4,14 millioner, noe som er en nedgang på 193.000 fra forrige ukes reviderte tall. Her lå forventningene på 4,34 millioner. Continuing claims nådde toppen i midten av mai i fjor, på nærmere 23 millioner.

Europa

Den europeiske sentralbanken (ESB) har i dag besluttet å holde styringsrenten uendret på null. Dette i tråd med konsensus på forhånd. ESB gjør det også klart at sentralbanken vil fortsette sine PEPP-kjøp (pandemic emergency purchase programme), med en totalramme på 1.850 milliarder euro.