Røkkes hydrogenbaby falt 15 prosent på sin debutdag

Hovedindeksen på Oslo Børs steg med 0,04 prosent i løpet av dagen til 1064,3 poeng.

Dagens desidert mest omsatte aksje ble børsnykommeren Aker Clean Hydrogen, som i løpet av dagen falt 15,5 prosent fra åpningskurs. Selskapet gjorde nylig en rettet emisjon på tre milliarder kroner til kurs 16 kroner, og ved stengetid på børsen lå kursen på 13,7 kroner pr. aksje.

Oppgang

Dagens vinneraksje ble seismikkselskapet Electromagnetic Geoservices, som steg 19,1 prosent i løpet av dagen, etterfulgt av poLight , som steg 15,7 prosent etter at selskapet i forkant av børsåpning meldte om en ordre på TLens på rundt 750.000 kroner. Kjøpet er relatert til strekkode-produktet som allerede er lansert.

Artic Bioscience steg 9,1 prosent etter at DNB Markets tok opp dekning av aksjen, og spådde en dobling av kursen.

Av tungvekterne på børsen steg Norsk Hydro 3,4 og Scatec Solar 4,0 prosent hver.

Nedgang

Brennevinprodusenten Arcus , som har Stein Erik Hagen på eiersiden, falt 3,0 prosent etter at Konkurransetilsynet i en melding skriver at det vurderer å gripe inn mot foretakssammenslutningen mellom finske Altia og Arcus, to av de største aktørene innen salg av brennevin til Vinmonopolet.

Schibsted slapp i morgentimene oppdaterte tall for sine egne vekstestimater. Arctic Securities tok også opp dekning i aksjen og anbefaler kjøp.

TECO 2030 falt 3,6 prosent i løpet av dagen. I dagens papiravis skriver Finansavisen at selskapet bløffet børsen.

Olje

Ved stengetid på børsen ligger nordsjøoljen (brent spot) på 68,95 dollar fatet, en oppgang på 1,1 prosent i løpet av dagen. WTI-oljen ligger på sin side på 65,30 dollar, opp 0,9 prosent.

Opec øyner en global oljeetterspørsel på 96,27 millioner fat pr. dag i 2021. Anslaget er en oppjustering fra forrige estimat på 96,05 millioner fat pr. dag.

Det anslås en vekst for 2021 på 5,89 millioner fat pr. dag mot 2020, en liten oppjustering fra 5,79 millioner fat pr dag ved forrige rapport.