Hovedindeksen på Oslo Børs faller fra start fredag, og ligger ned 0,3 prosent til 1.061,53 poeng.

Bevegelser

Før børsåpning la AKVA Group frem sitt kvartalsresultat, som viste at selskapet snudde EBITDA fra minus 40 millioner kroner i fjerde kvartal i 2019, til et overskudd på 53 millioner i fjerde kvartal 2020. Selskapet melder samtidig at det vil betale utbytte på én krone pr. aksje i form av tilbakebetaling av tilbakeholdt inntjening. Ved åpning stiger aksjen 2,8 prosent.

I tillegg presenterte Andfjord Salmon sitt resultat for fjerde kvartal, der selskapet endte med et kraftig underskudd etter skatt på 6,7 millioner kroner. Selskapet melder at det bygger opp sitt første landbaserte oppdrettsanlegg, og at selskapet derfor ikke genererer en jevn inntektsstrøm. Aksjekursen stiger 1,9 prosent ved åpningstid.

BergenBio stiger om lag to prosent etter at selskapet meldte at det har fullført registrering i kohort C1 i fase II-studien av bemcentinib i kombinasjon med anti-PD-1-terapi Keytruda (pembrolizumab) hos pasienter med ikke-småcellet lungekreft.

Spillselskapet River Tech leder an på børsen med 25,8 prosent etter at selskapet i går etter stengetid meldte om en kommersiell avtale med Tech4S Limited.

Kjell Inge Røkkes hydrogenbaby Aker Clean Hydrogen stiger 3,4 prosent på børsen etter at selskapet falt 15,5 prosent på sin børsdebut i går.

Oljeprisen

Prisen på et fat nordsjøolje (brent spot) ligger ved børsåpning på 69,18 dollar, en nedgang på 0,6 prosent i morgentimene.

WTI-oljen ligger på sin side ned 0,5 prosent til 65,54 dollar fatet.

Frontkontraktene på brent ligger ifølge Reuters an til å oppnå ukentlig gevinst for åttende uke på rad etter å ha nådd det høyeste nivået på 13 måneder på mandag, etter angrepet på Saudi-Arabiske oljeanlegg.

I OPECs månedlige markedsrapport økte de estimatene for oljeetterpørsel med så mye som 200.000 fat pr. dag. I samme rapport justerer de opp estimatet på global økonomisk vekst med 0,3 prosent til 5,1 prosent.

Investorer har rekket søkelyset på olje etter at forventningene om en innhenting i andre halvdel av året virker mer realistisk, ettersom den globale økonomien stiger og en bred utrulling av vaksiner gjør at enkelte kan reise til sommeren.

«Hvis vaksinasjonsprogrammene er suksessfulle, venter vi at den oppsamlede etterspørselen for bensin og diesel vil inntreffe i slutten av sommeren under den amerikanske og europeiske bilsesongen,» skriver en FGE-analytiker ifølge Reuters.