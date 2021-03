Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 1,5 prosent og står i 13.197,73 poeng mens Dow Jones står i 32.508,85 poeng etter en oppgang på 0,1 prosent. S&P 500 faller 0,4 prosent til 3.923,61 poeng.

Vaksineselskapene Moderna, BioNTech og Pfizer faller henholdsvis 3,8 prosent, 2,4 prosent og 0,5 prosent mens Johnson & Johnson stiger 0,2 prosent. Det er også verdt å merke seg at Tesla faller 4,3 prosent.

«Gårsdagens viktige vaksinenyhet var at flere land (Norge inkludert) nå stopper bruken av AstraZeneka-vaksinen, som følge av mulige alvorlige bivirkninger. På den positive siden kom nyheten om at EU godkjenner vaksinen fra Johnson & Johnson, etter den ble godkjent for bruk i USA i slutten av februar», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Produsentprisene i USA økte med 0,5 prosent i februar, sammenlignet med måneden før. Det skal være i tråd med forventningene.

«Både Dow Jones-indeksen og S&P 500 steg til ny all-time-high i går. Nasdaq-indeksen derimot, som tidligere i uken var i korreksjonsmodus, det vil si ned mer enn 10 prosent fra toppen, ligger nå 5,4 prosent unna all-time-high», skriver Roger Berntsen i fredagens rapport fra Nordnet.