Fredriksen-aksje rett opp etter analyse – analytikerne spår børsfest

Selskapet produserer en ny linse som fungerer på samme måte som det menneskelige øyet og fikk i går doblet sin opprinnelige kontrakt på produktet TLens. Linsen kan brukes i forskjellig teknologi som strekkodelesere og mobilkameraer. Det har versert rykter om at linsen skal brukes i mobilen OnePlus.

– Ingen kommentar, sier adm. direktør Øyvind Isaksen til Finansavisen i dag.

I papiravisen mandag skrev Finansavisen om samtlige tech-aksjer på Oslo Børs, og det viser seg at poLight troner alene på topp etter rapporten for fjerde kvartal.

Andfjord Salmon la frem sitt resultat for fjerde kvartal, der selskapet endte med et kraftig underskudd på 6,7 millioner kroner. Selskapet melder at det bygger opp sitt første landbaserte oppdrettsanlegg, og at det derfor ikke genererer jevn inntektsstrøm.

BergenBio stiger om lag to prosent etter at selskapet meldte at det har fullført registrering i kohort C1 i fase II-studien av bemcentinib i kombinasjon med anti-PD-1-terapi Keytruda (pembrolizumab) hos pasienter med ikke-småcellet lungekreft.

I rødt

Det var børsgigantene Nel, Norsk Hydro og Scatec som dro hovedindeksen ned fredag.

På toppen av taperlisten finner vi blant andre PetroNOR, TECO 2030, Tieto EVRY og Volue.

Kjell Inge Røkkes hydrogenbaby Aker Clean Hydrogen falt ytterligere fredag etter at den falt 15,5 prosent på børsdebuten torsdag.

Oljeprisen

Prisen brentoljen lå da børsen stengte på 69,34 dollar pr. fat, ned 0,3 prosent, mens WTI-oljen kostet 65,76 dollar pr. fat, ned 0,2 prosent.

I OPECs månedlige markedsrapport økte de estimatene for oljeetterpørsel med så mye som 200.000 fat pr. dag. I samme rapport justerer de opp estimatet på global økonomisk vekst med 0,3 prosent til 5,1 prosent.

«Hvis vaksinasjonsprogrammene er suksessfulle, venter vi at den oppsamlede etterspørselen for bensin og diesel vil inntreffe i slutten av sommeren under den amerikanske og europeiske bilsesongen,» skriver en FGE-analytiker ifølge Reuters.