Oslo Børs åpner opp

Oslo Børs starter uken i grønt.

Etter halvannen times handel står hovedindeksen i 1.064,3, opp 0,18 prosent. Så langt i dag er det omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 1,1 milliarder kroner.

Bevegelser

Konsernsjefen i Crayon Group , Torgrim Takle, går av på dagen og styret er allerede i gang med å finne en etterfølger. Nyheten sender aksjen nedover.

Agilyx Corporation har signert en ny samarbeidsavtale om kjemisk resirkulering med Maire Tecnimont Groups NextChem. Pilen peker oppover for aksjen.

Fredag morgen ble det kjent at BW Offshores havvindsatsing BW Ideol ville hente rundt 500 millioner kroner i en rettet emisjon. Samme kveld kom meldingen om at selskapet har hentet 575 millioner kroner, som slår positivt ut for aksjen.

Lars Holmøy har blitt utnevnt som ny finansdirektør i Elliptic Labs, og vil tiltre stillingen 1. juni 2021. Aksjen stiger i åpningen.

SoftOx Solutions kan melde om at danske legemiddelmyndigheter har godkjent den kliniske studien «SBE-01». Pilen peker oppover for aksjen.

Tor Olav Trøims tørrlastrederi 2020 Bulkers har inngått en timecharter-avtale for Bulk Shanghai med Koch. Aksjen stiger på nyheten.

Kalera har kjøpt et anlegg i St. Paul, Minnesota, som blir selskapets åttende anlegg i USA for vertikal dyrking av salathoder. Pilen peker nedover for aksjen.

Røkkes hydrogennykommer Aker Clean Hydrogen gikk på trynet første børsdag og falt 15,5 prosent på torsdag. På fredagen falt den ytterligere 0,13 prosent og aksjen fortsetter nedover i åpningshandelen.

Folkefavoritten Flyr faller på grønn børs og ligger øverst på taperlisten. Flere kjendisinvestorer har pøst ut emisjonsaksjene de fikk i selskapet den siste tiden.

Olje

Oljeprisen stiger mandag morgen og brent-oljen er opp 0,85 prosent til 69,76 dollar fatet. WTI-oljen stiger 0,42 prosent til 65,96 dollar fatet.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 69,34 dollar ved stengetid på Oslo Børs fredag.

Saudi-Arabia har kuttet tilgangen på april-råolje til minst fire nordasiatiske kjøpere med inntil 15 prosent.

Forsyningskuttene kommer i kjølvannet av OPEC+' beslutning om å utvide forsyningskuttene til april tidligere denne måneden.

– Prisene burde fortsette å stige utover sommeren, spesielt med tanke på det ventede bensinforbruket foran det som sannsynligvis er den største latente etterspørselen noensinne siden USA kan oppnå flokkimmunitet mot covid-19 innen ferieavvikling, sier Axi-strateg Stephen Innes til Platts.