Oslo Børs startet mandagen rett opp 0,7 prosent, men dempet oppturen utover dagen.

Hovedindeksen endte i 1.064,91 poeng, opp 0,24 prosent. Det ble omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 5,8 milliarder kroner.

I rødt

Kjell Inge Røkke-aksjene Aker Horizons, Aker Offshore Wind, Aker Clean Hydrogen og nær tapetserte taperlisten mandag. De tre aksjene var på topp fem-listen over aksjene som falt tyngst mandag.

På topp tronet derimot Quantafuel alene med et fall på 8,2 prosent. Det var ingen nyheter som bidro til fallet, men grønne aksjer har hatt det tungt på børs de siste ukene. Siden toppen i januar på 81,90 kroner har aksjen falt 37 prosent.

Seabird Exploration falt også markant uten nyheter som dro ned.

Øystein Stray Spetalen fortsetter nedsalget i Rana Gruber . Spetalen dominerer også Saga Pure som dumpet alt i Vistin Pharma like før børsslutt mandag.

Folkefavoritten Flyr falt også mandag. Flere kjendisinvestorer har pøst ut emisjonsaksjene de fikk i selskapet den siste tiden.

I grønt

ADS Maritime Holding klatret etter at styreleder Bjørn Tore Larsen la 6,9 millioner kroner på bordet for aksjer i eget selskapet. Aksjen skjøt fart etter nyheten.

Element fortsatte oppturen fra fredag. Den gang endte aksjen opp 43 prosent, og i dag fortsatte den opp ytterligere 19 prosent. Om to dager holder selskapet generalforsamling.

Byggevareprodusent og «mini-Orkla» for byggevarer Byggma steg 12,7 prosent. Det var ingen nyheter som bidro til oppgangen. Siste måned har aksjen doblet seg etter at selskapet leverte et sterk fjerde kvartal , og utbyttet regnet over aksjonærene.

Northern Drilling og Next Biometrics steg også sterkt mandag. Det var ingen nyheter som bidro til oppgangen.

Olje

Brentoljen sto da børsen stengte mandag ned 1,45 prosent til 68,16 dollar fatet. WTI-oljen falt 1,6 prosent til 64,52 dollar fatet.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 69,34 dollar ved stengetid på Oslo Børs fredag.

– Prisene burde fortsette å stige utover sommeren, spesielt med tanke på det ventede bensinforbruket foran det som sannsynligvis er den største latente etterspørselen noensinne siden USA kan oppnå flokkimmunitet mot covid-19 innen ferieavvikling, sier Axi-strateg Stephen Innes til Platts.