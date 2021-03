Det endte med bred oppgang på New York-børsen mandag, da samtlige av de tre ledende indeksene endte i grønt. Særlig flyaksjene utmerket seg, etter at flyaktiviteten denne helgen utmerket seg. Både Dow Jones og S&P 500 slo til med toppnoteringer ved stengetid.

Dow Jones var opp 0,53 prosent til 32.952,28 poeng.

S&P 500 steg 0,64 prosent til 3.968,77 poeng.

Teknologitunge Nasdaq Composite klatret 1,05 prosent til 13.459,71 poeng.

Flyoptimisme

Tall fra de amerikanske myndighetene viste at det var mer enn 1,34 millioner amerikanere som reiste med fly på søndag. Dette var 86.000 mer enn samme dag for et år siden, altså rett etter at Verdens helseorganisasjon erklærte pandemien. Det skriver CNBC.

Til tross for at aktiviteten ligger vesentlig under 2019-nivåer, er tallene utvilsomt et bedringens tegn for den amerikanske luftfarten.

De positive tallene sendte en rekke av de amerikanske flyselskapene opp mandag. United Airlines-aksjen stengte opp 8,3 prosent, etterfulgt av American Airlines og Delta Air Lines som endte opp henholdsvis 7,7 prosent og 2,3 prosent.

Stimulus og rentemøte

Som en del av forrige ukes annonsering av stimuluspakken på 1,9 billioner dollar, har amerikanere startet med å få direkteutbetalinger på 1.400 dollar. Utbetalingen ventes å bidra til ytterligere aktivitet i en allerede bedret økonomi.

Den økte aktiviteten blir nøye overvåket av den amerikanske sentralbanken, som på onsdag vil annonsere sin renteavgjørelse. Til tross for at det ikke er ventet nærkommende endringer i rentenivået, er det knyttet spenning til hvorvidt sentralbanken kommer til å endre på renteprognosene sine.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, falt 3,4 prosent til 19,99.

Gullprisen steg 0,6 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.729,60 dollar.

Nordsjøoljen falt 0,5 prosent til 68,85 dollar pr. fat.

10-års renten falt 2,2 basispunkter til 1,607 prosent.