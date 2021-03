Asiatiske markeder på tå hev før rentemøter

I Japan stiger Nikkei 0,6 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,5 prosent.

Shanghai Composite i Kina stiger 0,4 prosent, og CSI 300 er opp 0,4 prosent. Hang Seng i Hongkong stiger 0,6 prosent.

I Sør-Korea stiger Kospi-indeksen 0,5 prosent og S&P/ASX 200-indeksen i Australia øker 0,9 prosent. Straits Times i Singapore er opp 0,1 prosent.

Federal Open Market Committee (FOMC) møtes 16. og 17. mars og det er knyttet stor spenning til møtet.

– Dette er utvilsomt nok en faktor som holder investorene på tå hev ved starten av en ny uke, sier Rodrigo Catril, forex-analytiker i National Australia Bank, i et notat.

– Det er mye fokus på hvorledes forutsetningene og estimatene vil bekrefte hevelsen av Feds forventninger.

FOMC møtes hvert kvartal og forsøker å forutsi hvor rentene vil gå på kort-, mellom- og lang sikt. Estimatene blir presentert visuelt i chart og kalles dot plots.

Den nylige oppgangen i den tiårige amerikanske renten har satt sentralbanken i søkelyset, og spørsmålet er om ikke pengepolitikken må strammes inn.

Bank of England møtes også torsdag og den japanske sentralbanken starter også møter samme dag. Her i Norge skal også Norges Bank møtes torsdag kl. 10.

Handelsbanken Capital Markets peker på at et sentralt tema under rentemøtene vil være oppgangen i de lange rentene, som potensielt kan føre til en innstramming av de finansielle forholdene.

Sentralbanken i Australia har allerede sluppet referat fra sitt pengepolitiske møte, og konkludert med at «meget betydelig pengestøtte behøves i en viss tid, ettersom det vil ta noen år før bankens mål for inflasjon og arbeidsledighet er nådd».