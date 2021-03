S&P 500 stiger til ny toppnotering

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,4 prosent og står i 13.514,56 poeng mens Dow Jones står i 32.927,37 poeng etter en nedgang på 0,1 prosent. S&P 500 stiger 0,2 prosent til rekordhøye 3.975,30 poeng.

GameStop

GameStop faller hele 8,3 prosent til 201,87 dollar i åpningsminuttene.

Oppdatert klokken 15.30: Etter 15 minutters handel var kursfallet over 16 prosent, og etter en times handel omsettes GameStop-aksjen for 173,05 dollar, ned 21,4 prosent.

Fed

I dag starter et to dager langt rentemøte i den amerikanske sentralbanken.

«Hvorvidt Fed vil signalisere endring av rentepolitikk eller ikke er det store spørsmålet. Gitt “betydelig” oppgang i de lange rentene (statsobligasjoner med løpetid over 10 år), vil sentralbanken måtte ta stilling til dette på godt eller vondt. En endring i rentepolitikken vil kunne føre til økt volatilitet i finansmarkedene», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Rentebeslutningen kommer først i morgen.

Makro

Nye tall fra amerikanske statistikkmyndigheter viser at detaljhandelen i USA sank 3,0 prosent fra måneden før i februar. På forhånd var det ventet en nedgang på 0,5 prosent.

Det er også kommet tall for importprisene i USA i februar tirsdag. Importprisindeksen var opp 1,3 prosent på månedsbasis, mot en forventning på 1,2 prosent, ifølge TDN Direkt.

Den amerikanske industriproduksjonen falt 2,2 prosent på månedsbasis i februar mens det var ventet en oppgang på 0,4 prosent. Industriens kapasitetsutnyttelse var på 73,8 prosent i perioden mens det ifølge TDN Direkt var ventet en kapasitetsutnyttelse på 75,6 prosent.