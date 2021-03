Seismikkselskap ledet an på rød børs

Hovedindeksen på Oslo Børs falt 0,3 prosent til 1.061,36 poeng tirsdag.



Bevegelser

Axxis Geo Solutions steg kraftig etter at selskapet børsmeldte skissene for selskapets omstrukturering. Selskapet forventer at planen skal være klar for en kreditoravstemming etter påske. Selskapets aksjekurs endte opp 53,2 prosent.

Lakseoppdretteren Salmones Camanchacas meldte mandag om ekstraordinær høy fiskedødelighet ved oppdrettsanlegget i Palena-provinsen. Selskapet åpnet ned 13,1 prosent, men hentet seg så inn mot gårsdagens kurs.

Skitude presenterte tall for regnskapsmessig tredje kvartal og ser sterk utvikling i tiden fremover. Regnskapet imponerte allikevel ikke investorene, og aksjekursen falt 2,1 prosent i løpet av dagen.

Meltwater la en halv milliard kroner på bordet for et fransk markedsundersøkelsesselskap i morgentimene tirsdag. Selskapet endte opp 6,0 prosent på børsen.

Vistin Pharma steg 10,2 prosent i løpet av dagen etter at det ble kjent at Øystein Stray Spetalen dumpet alt fra Saga Pure og deretter lastet opp for 18,5 millioner i investeringsselskapet sitt Tycoon Industrier.

Zalaris steg 2,6 prosent etter at meglerhuset Arctic Securities oppjusterte kursmålet for aksjen fra 63 til 75 kroner pr. aksje.

Hexagon Purus har inngått hydrogenavtale på over 700 millioner kroner med en amerikansk partner. Selskapet steg 2,2 prosent.

Magnora falt 0,7 prosent etter at selskapet la frem tall for 2020. Tallene sammenfaller med tallene for fjerde kvartal som viste nær dobling av resultatet etter aksjegevinster.

Olje

Ved stengetid på Oslo Børs omsettes et fat nordsjøolje (brent spot) til 67,8 dollar pr. fat, ned 1,3 prosent, mens WTI-oljen faller 1,7 prosent til 64,16 dollar pr. fat.

Joe Biden planlegger nå første store skattehopp siden 1993, ifølge kilder til Bloomberg. Skattehevingen skal bidra til å betale for langsiktige økonomiske programmer.

Det hvite hus planlegger å heve skattene på en rekke områder, som stort sett skal speile Bidens kampanjeplan.

Det amerikanske energidepartementets statistikkfløy, EIA, venter at skiferoljeproduksjonen i USA vil falle med 46.000 fat pr. dag fra måneden før, til 7,5 millioner fat pr. dag i april.