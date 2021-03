Det var små utslag på New York-børsen tirsdag. Blikket er rettet mot morgendagens uttalelse fra sentralbanksjefen i etterkant av møtet i den amerikanske sentralbanken. VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, falt i løpet av dagen til det laveste nivået siden pandemien startet.

Dow Jones var ned 0,39 prosent til 32.825,82 poeng.

S&P 500 falt 0,16 prosent til 3,962.64 poeng.

Teknologitunge Nasdaq Composite klatret 0,09 prosent til 13.471,57 poeng.

Rentemøte i fokus

I dag startet et to dager langt rentemøte i den amerikanske sentralbanken. Til tross for at det ikke er ventet noen renteheving på kort sikt, er det knyttet spenning til hvorvidt renteprognosene for de neste årene vil heves, etter at økonomien stadig er på bedringens vei.

Sentralbanksjef Jerome Powell vil gi en uttalelse i etterkant av møtet på onsdag. Rick Rieder, investeringsdirektør i BlackRock, sa til CNBC at han venter markedsbevegelser uavhengig av innholdet i uttalelsen.

«Hvis han (Jerome Powell, red. anm.) ikke sier noen ting, vil det påvirke markedet. Hvis han sier mye vil det påvirke markedet», sa Rieder.

Makro

Tall fra amerikanske statistikkmyndigheter viste at detaljhandelen i USA sank 3,0 prosent fra måneden før i februar. På forhånd var det ventet en nedgang på 0,5 prosent.

Det er også kommet tall for importprisene i USA i februar tirsdag. Importprisindeksen var opp 1,3 prosent på månedsbasis, mot en forventning på 1,2 prosent, ifølge TDN Direkt.

Den amerikanske industriproduksjonen falt 2,2 prosent på månedsbasis i februar mens det var ventet en oppgang på 0,4 prosent. Industriens kapasitetsutnyttelse var på 73,8 prosent i perioden mens det ifølge TDN Direkt var ventet en kapasitetsutnyttelse på 75,6 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, falt 1,0 prosent til 19,84.

Gullprisen steg 0,1 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.730,80 dollar.

Nordsjøoljen falt 0,8 prosent til 68,33 dollar pr. fat.

3-måneders renten falt 0,7 basispunkter til 0,018 prosent.

Renten på 2-åringen falt 0,4 basispunkter til 0,149 prosent.

10-års renten steg 0,9 basispunkter til 1,616 prosent.

30-års renten hadde en oppgang på 1,3 basispunkter til 2,381 prosent.