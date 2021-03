– Vi forventer ikke at sentralbanken skal være bekymret

I Japan faller Nikkei 0,1 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,06 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller 0,5 prosent, og CSI 300 er ned 0,2 prosent. Hang Seng i Hongkong synker 0,4 prosent.

I Sør-Korea faller Kospi-indeksen 1,2 prosent og S&P/ASX 200-indeksen i Australia svekkes med 0,5 prosent. Straits Times i Singapore er ned 0,1 prosent.

«Investorenes øyne er rettet mot FED og sentralbanksjefen i USA, Jerome Powell», ifølge Carol Kong, strateg ved Commonwealth Bank of Australia, melder CNBC.

Hun forklarer i et morgennotat at både amerikanske obligasjonsrenter og dollar kan gjøre et hopp hvis FEDs uttalelse etter møtet og Powells bemerkninger ikke blir ansett som sløve og inneholder større grep.

«Vi forventer ikke at Federal Open Market Committee (FOMC) skal være bekymret eller til og med merke seg løftet i de lange rentene i uttalelsene etter møtet. Høyere obligasjonsrenter er ikke en begrensning for den amerikanske økonomiske oppreisningen», skriver Kong.

Japansk makro

Det har tikket inn makrotall fra Japan som viser at eksporten falt med 4,5 prosent i februar på årsbasis.

På forhånd var det ventet en nedgang i eksporten på 0,8 prosent på årsbasis, ifølge Direkt Makro.

Importen steg med 11,8 prosent i perioden, mot en ventet oppgang på 11,9 prosent.