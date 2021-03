Oslo Børs snur opp

Oslo Børs starter onsdagen helt flatt, men har snudd opp.

Etter 35 minutters handel står hovedindeksen i 1.063,2, opp 0,17 prosent. Så langt i dag er det omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 552 millioner kroner.

Bevegelser

Bjørn Rune Gjelsten har solgt aksjer i Kid for 558 millioner kroner, som tilsvarer en andel på 14,76 prosent av selskapet. Aksjen synker på nyheten.

Idex Biometrics er valgt som strategisk teknologipartner for Goldpac Groups DC/EP Hardware Wallet-initiativ, som sender aksjen oppover. Teknologiaksjen har steget nærmere 700 prosent det siste året.

PGS er tildelt en 3D-undersøkelse av Lundin Energy og toppsjef Rune Olav Pedersen omtaler kontrakten som en «milepæl» og aksjen reagerer positivt på nyheten.

Eidesvik Offshore er tildelt nye kontrakter av Equinor og Seabed Geosolutions, som sender aksjen rett opp.

Kongsberg Maritime har signert en kontrakt for en leveranse av en integrert teknologiløsning til et installasjonsfartøy for vindturbiner. Det slår positivt ut for Kongsberg Gruppen-aksjen.

Equinor og to samarbeidspartnere har delt ut kontrakter på Dogger Bank fase A og B i havvindparken Dogger Bank for 3,18 milliarder norske kroner. Det sender Equinor-aksjen oppover.

Mowi avholder kapitalmarkedsdag i dag, og vil der konsentrere seg om fire strategiske satsningsområder selskapet har definert for ytterligere å styrke sin posisjon frem mot 2025. Aksjen er svakt opp i åpningen.

Zenith Energy -datter Zenith Energy Netherlands har signert en forlengelsesavtale med CNPC International. Aksjen synker fra start.

Olje

Oljeprisen var opp i morgentimene, men har snudd ned og brent-oljen er ned 0,15 prosent til 68,39 dollar fatet. WTI-oljen er ned 0,09 prosent til 64,88 dollar fatet.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 68,04 ved stengetid på Oslo Børs tirsdag.

I forrige uke falt råoljelagrene med en million fat og bensinlagrene falt 0,9 millioner fat, etter forrige ukes kraftige oppgang. Siden USA har justert til sommertid vil de offisielle lagertallene fra USA komme klokken 15.30 og IEAs månedsrapport publiseres klokken 10.00.

«For at oljeetterspørselen skal hente seg helt inn må en vellykket og rask vaksinering av den globale befolkningen finne sted», sier Bjørnar Tonhaugen, leder for olje i Rystad Energy, til Reuters, ifølge TDN Direkt.