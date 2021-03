Grønn smell på Oslo Børs

Onsdag falt hovedindeksen på Oslo Børs 0,3 prosent før den sluttet på 1.057,94 poeng. Det ble omsatt aksjer for 6,5 milliarder kroner.

Ved børsslutt ble et fat Nordsjøolje omsatt for 67,58 dollar, ned 1,3 prosent. Equinor gikk opp 0,5 prosent og sluttet på 171,95 kroner mens Aker BP klatret 0,9 prosent til 259,60 kroner. -

«For at oljeetterspørselen skal hente seg helt inn må en vellykket og rask vaksinering av den globale befolkningen finne sted», sier Bjørnar Tonhaugen, leder for olje i Rystad Energy, til Reuters, ifølge TDN Direkt.

Kjell Inge Røkke så at Aker Carbon Capture, Aker Clean Hydrogen, Aker Offshore Wind og Aker Horizons falt 6-11 prosent. Det er også verdt å merke seg at grønne aksjer som Scatec og Quantafuel gikk ned 6,3 prosent mens Nel falt 5,7 prosent. - - - - - -

Gjelsten Holding har solgt 6 millioner Kid-aksjer for 93 kroner stykket, tilsvarende 558 millioner kroner. Salget tilsvarer 14,76 prosent av aksjekapitalen i selskapet. Etter transaksjonen eier Gjelsten rundt 4,16 millioner aksjer i Kid, som utgjør en eierandel på 10,24 prosent av selskapet. Gjelsten Holding har inngått en lock-up-avtale for de gjenværende aksjene i selskapet, som er gyldig i 90 dager. Aksjen falt 5,7 prosent til 95,20 kroner.

PGS er tildelt en 3D-undersøkelse av Lundin Energy (og partnerne i PL1083) i Barentshavet. I denne undersøkelsen vil PGS for første gang hente inn data fra både noder og streamere samtidig, og toppsjef Rune Olav Pedersen omtaler kontrakten som en «milepæl». Aksjen gikk opp 0,6 prosent til 6,98 kroner.

John Fredriksens laksekjempe Mowi lanserte planer for volumvekst, kostnadsforbedringer, bærekraft og effektivisering gjennom digitalisering under kapitalmarkedsdagen onsdag. Målet for de strategiske satsningsområdene er å ytterligere styrke posisjonen til verdens største lakseoppdretter frem mot 2025. Aksjen gikk opp 0,1 prosent til 212,40 kroner.

Idex Biometrics er valgt som strategisk teknologipartner for Goldpac Groups DC/EP Hardware Wallet-initiativ. Idex har også mottatt en ny ordre på fingeravtrykkssensorer for å støtte dette initiativet. Aksjen gikk opp 8,8 prosent til 2,86 kroner.