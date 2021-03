Wall Street snudde etter Fed-møte

Amerikanske aksjer snudde etter at den amerikanske sentralbanken lovet å holde rentene lave til den landets økonomi ytterligere forbedrer seg etter pandemien.

S&P økte med 0,17 prosent til 3.969,26 poeng

Nasdaq steg til 0,22 prosent til 13.500,66 poeng

Dow Jones var opp 0,55 prosent til 33.005,27 poeng

Før rentemøtet var indeksene ned, med teknologitunge Nasdaq i front etter frykt for renteøkning som kan forhindre finansiering av ytterligere vekst.

Positivt for teknologiaksjer

Sentralbanksjef Jerome Powell bekreftet onsdag hva han tidligere hadde signalisert, nemlig at nullrenten skal holdes til minimum 2023.

Økende renter har vært et overheng for aksjer de seneste ukene, spesielt teknologisektoren som finansierer veksten med mye gjeld. Dette har ført til et skifte fra vekstaksjer til verdiaksjer, og følgelig presset Dow Jones og S&P 500 opp.

E-handelsselskapet Ebay stiger 2,75 prosent. Amazon var opp 1,42 prosent.

Tesla legger på seg 3,65 prosent.

Flyaksjene American United Airlines og Delta Airlines la på seg mer enn 2 prosent begge to. Flyprodusenten Boeing var opp 3,28 prosent.

Aksjene i McDonalds steg 1,93 prosent etter at investeringsbanken Deutsche Bank opppgraderte aksjen fra hold til kjøp.

Lyse vekstutsikter

Federal Reserve økte vekstanslagene for bruttonasjonalproduktet (BNP) fra 4,2 prosent til 6,5 prosent for 2021.

Forventningene for inflasjon steg også, og Fed tror på 2,2 prosent i år. Sentralbankens uttalte mål er å holde inflasjonen på rundt 2 prosent på lengre sikt.

«Det høres ut som det perfekte scenariet for investorer, og markedet reagerer veldig positivt», sa Michael Arone, investeringsstrateg i State Street Global Advisors, til CNBC.

«Pengepolitikken vil fortsatt være stort sett imøtekommende nesten uavhengig av hva som skjer med renter og priser».

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, falt 1,4 prosent til 19,50.

Gullprisen steg 1,07 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.749,80 dollar.

Nordsjøoljen falt 0,79 prosent til 67,94 dollar pr. fat.

3-måneders renten falt 0,3 basispunkter til 0,015 prosent.

Renten på 2-åringen steg 1,4 basispunkter til 0,129 prosent.

10-års renten steg 1,3 basispunkter til 1,630 prosent.

30-års renten hadde en oppgang på 1,3 basispunkter til 2,381 prosent.