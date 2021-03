Oslo Børs startet opp torsdag, men har snudd.

En times tid etter handelen tok til står hovedindeksen i 1057,10 poeng, ned 0,08 prosent.

Bevegelser

Magnora børsmeldte i morges hvilken global offshoregigant de har inngått samarbeid med. Aksjen stiger kraftig fra start.

DOF har fått kontrakter på tre PSV-er. Aksjen går rett til topps etter nyheten.

Awilco vil børsnotere sin vindsatsing Integrated Wind Solutions. Aksjen stiger sterkt etter nyheten.

BW Ideol , et resultat av BW Offshores-havvindsatsing og det franske selskapet Ideol, har første handelsdag på Oslo Børs i dag. Aksjen startet i rødt, men har lagt seg på stedet hvil etter ti minutters handel. Selskapet satser på første havvindkontrakt innen året er omme.

– Vi er inne i et «tipping point» for flytende vind. Teknologien har utviklet seg og fungerer godt, sier BW Ideol-sjef Paul de la Guérivière til Finansavisen.

Nest største eier i Pexip har solgt aksjer for nær 80 millioner kroner. Ledelsen har også tatt gevinst i stor stil og selger aksjer for 163 millioner kroner totalt, men har løst inn opsjoner til rundt en tredel av prisen de solgte for.

Airthings melder at selskapet får inn et nytt produkt som måler luftkvalitet i nær 800 Walmart-butikker.

Finansavisen skriver i dagens papiravis om XXL.

– Vi satser hardere enn noensinne, sier adm. direktør Pål Wibe.

Oljeprisen

Et fat brentolje koster i skrivende stund 67,24 dollar pr. fat, ned 0,8 prosent, og WTI-oljen faller tilsvarende til 63,93 dollar pr. fat.

Til sammenligning er det rundt det samme som da Oslo Børs stengte i går. Den gang kostet et fat nordsjøolje 67,60 dollar pr. fat.

Både Reuters og Platts trekker frem økning i amerikanske oljelagre forrige uke som en årsak til at oljeprisene er noe dempet, ifølge TDN Direkt. Offisielle amerikanske oljelagertall fra EIA viste onsdag en økning på 2,4 millioner fat olje forrige uke.

– Oljeprisene trekker lavere etter en større enn ventet lagerbygging i USA, men tradere kan ikke være annet enn optimistiske for at oljeetterspørselen vil bli signifikant bedre, sier analytiker Edward Moya i Oanda ifølge Platts.