Rødt på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 1,2 prosent og står i 13.365,00 poeng mens Dow Jones står i 32.989,06 poeng etter en nedgang på 0,1 prosent. S&P 500 faller 0,7 prosent til 3.947,75 poeng.

GameStop stiger 2,5 prosent mens Tesla faller 2,2 prosent.

Fed

«Fed ser bedre vekstutsikter i 2021, men policy-guidingen er uendret. Den amerikanske sentralbanken holdt også verdipapirkjøpene uendret igår. Markedsreaksjonene til sentralbanksjefens pressekonferanse var tydelige, men udramatiske», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Rekord

Onsdag klatret Dow Jones 0,6 prosent og passerte for første gang 33.000 poeng før den sluttet på 33.015,37 poeng. Ikke bare ble det satt ny rekordnotering, men ifølge Marketwatch er det første gang i historien at den kjente indeksen kun har brukt fem børsdager på å stige 1.000 poeng. Den tidligere 1.000 poeng-rekorden fant sted da Dow Jones brukte åtte dager på å stige fra 25.000 til 26.000 poeng.

Makro

I mars endte Philly Fed-indeksen på 51,8 poeng, sammenlignet med en indeks på 23,5 i februar. Ifølge rapporten er dette det høyeste nivået på nesten 50 år.

Samtidig har det blitt kjent at 770.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 13. mars, ifølge USAs arbeidsdepartement. Dette er 45.000 flere enn uken før. Det er også vesentlig flere enn ventet. På forhånd var konsensus 700.000.

Antallet amerikanere som fortsetter å motta ledighetstrygd, var 4.124.000 pr. 6. mars. Dette utgjør en nedgang på 18.000 fra uken før. Her var det på forhånd ventet et antall på 4.070.000.