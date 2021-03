Bred nedgang for teknologiaksjer på Wall Street

Utviklingen kom i kjølvannet av jobbtall som viste at 770.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 13. mars, ifølge USAs arbeidsdepartement. Dette er 45.000 flere enn uken før. Det er også vesentlig flere enn ventet. På forhånd var konsensus 700.000.

Antallet amerikanere som fortsetter å motta ledighetstrygd, var 4,12 millioner pr. 6. mars. Dette utgjør en nedgang på 18.000 fra uken før. Her var det på forhånd ventet et antall på 4,07 millioner.

Vinnere og tapere

Dow Jones falt 0,46 prosent til 32.862,3 og er med det opp 7,4 prosent i år.

UnitedHealth Group var dagens vinner med en oppgang på 2,9 prosent.

Ti av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg torsdag.

Kjente selskaper som Microsoft og Walt Disney falt henholdsvis 2,7 og 1,5 prosent.

Walt Disney planlegger å gjenåpne Disneyland Park og Disney Califnornia Adventure Park i California 29. april med en kapasitet på omtrent 15 prosent, ifølge Marketwatch. Disney måtte stenge parkene etter stor fare for massespredning da pandemien sto på for fullt.

Selskapet legger til at mer enn 10.000 personer vil kunne komme tilbake i jobb igjen. California er en av statene som har begynt å gjenåpne etter å ha satt i gang omfattende vaksinering av innbyggere.

Bred nedgang i teknologi

S&P 500 endte ned 1,48 prosent til 3.915,5. Det vil si at indeksen er opp 4,2 prosent siden nyttår.

På toppen av vinnerlisten var Hartford Financial Services Group etter en oppgang på 19,4 prosent.

Øverst på taperlisten var Emphase Energy, som stupte 9,4 prosent.

Teknologitunge Nasdaq Composite stupte 3,02 prosent til 13.116,2. Indeksen har dermed steget 1,8 prosent hittil i år.

Facebook falt 1,9 prosent, mens Apple stengte ned 3,4 prosent og Amazon falt 3,4 prosent.

Netflix var ned 3,8 prosent, mens Alphabet (Google) stengte ned 2,9 prosent og Tesla stupte 6,9 prosent til 653,2 dollar.

Virgin Galactic-aksjen falt 5,3 prosent til tross for at analytiker Michael Ciarmoli i Truist kom ut med en fersk analyse av aksjen og anbefalte kjøp med et kursmål på 50 dollar.

Analysen baserer seg på at Virgin Galactic tar en markedsandel på 50 prosent, noe som vil gi inntekter på 1 milliard dollar innen 2030.

Dagens vinner ble Upstart Holdings etter en oppgang på 89,3 prosent.

Høyest på taperlisten var Translate Bio, som stupte 30,9 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen steg 12,2 prosent til 21,6.

Gullprisen var opp 0,4 prosent og en unse gikk for 1.734,5 dollar.

Nordsjøoljen var ned 7,8 prosent etter frykt for mindre turisme i sommer.

3-måneders renten var uforandret på 0,015 prosent.

Renten på 2-åringen var opp 2,4 basispunkter til 0,165 prosent.

10-års renten steg 7,0 basispunkter til 1,715 prosent.

30-års renten hadde en oppgang på 3,4 basispunkter til 2,460 prosent.