Hovedindeksen på Oslo Børs ligger relativt flatt mot gårsdagen, etter å ha falt tungt i åpningen.

Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1057,55 poeng, ned 0,03 prosent.

I rødt

Magnora faller etter en melding om at Christen Sveaas solgte 5,5 millioner aksjer i selskapet for 160 millioner kroner.

Arctic Bioscience faller etter ABG har tatt opp dekning av aksjen og ser dobling.

Aker -aksjen faller til tross for at DNB Markets har hevet kursmålet i aksjen med 195 kroner.

Bank Norwegian faller etter det ble meldt at Nordax Bank med sine eiere ikke ser at det finnes grunnlag for å fremsette budet på samtlige aksjer.

Forvalterne i DNB Finans mener imidlertid det ikke er for sent å kjøpe finansaksjer.

Børslokomotivene Equinor, Aker BP og Nel faller.

I grønt

Mowi stiger etter onsdagens kapitalmarkedsdag, og Finansavisen har gjort teknisk analyse av aksjens utvikling etter det ble klart at oppdrettsgiganten skal digitalisere hele verdikjeden.

Ocean Yield klatrer etter Pareto oppjusterer kursmålet og ser 25 prosents oppside.

AqualisBraemar LOC , som leverer konsulenttjenester innen marine, offshore og fornybare virksomheter, stiger etter at Nordea tok opp dekning av aksjen med et kursmål på 14 kroner.

Everfuel stiger etter at selskapet meldte om en plan for utrulling av hydrogenfyllestasjoner i den sørlige delen av Norge. Ambisjonen er å ha 15 stasjoner som skal benyttes til gods- og persontransport innen utgangen av 2023, fremgår det av en børsmelding fredag morgen.

Horisont Energi stiger etter at et av selskapets prosjekter ble valgt av Enova som et av fem hydrogenprosjekter til å bli vurdert for en matching-prosess med andre viktige prosjekter av felles europeisk interesse (IPCEI).

Kitron stiger etter at selskapet meldte om en kontrakt til 100 millioner kroner med Corvus Energy.

Byggma stiger på børsen etter at det ble kjent at selskapet investerer 80 millioner kroner i baderomspanel.

Olje

Etter gårsdagens prisras, der prisen prisen på et fat nordsjøolje (brent spot) falt mer enn syv prosent, stiger den i dag.

Ved lunsjtider ligger oljeprisen på 63,34 dollar fatet, en oppgang på 0,7 prosent. WTI-oljen ligger på sin side opp 1,1 prosent til 60,19 dollar fatet.

«Oljeprisen faller for femte dag på rad etter økte bekymringer for at Europa ikke vil ha en vanlig sommer i år heller. Europa har økende tilfeller av smitte for tredje uke på rad og vanskeligheter med vaksiner», forklarer Edward Moya, senior markedsanalytiker ved OANDA ifølge Reuters.