Rød børsåpning for GameStop

To minutter etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,4 prosent og står i 13.163,07 poeng mens Dow Jones står i 32.766,97 poeng etter en nedgang på 0,3 prosent. S&P 500 faller 0,1 prosent til 3.912,48 poeng.

Facebook-aksjen stiger 1,9 prosent mens Tesla og GameStop er ned henholdsvis 1,3 prosent og 4,6 prosent.

Roger Berntsen slår i en rapport fast at det ble en ordentlig «dagen derpå»-stemningen på de amerikanske børsene torsdag da investorene våknet opp til nye hopp i de lange rentene.

«Det ble en urolig dag i markedene i går. Etter at kommunikasjonen fra Fed onsdag bidro til en viss nedgang i lange renter, trakk igjen disse rentene oppover gjennom gårsdagen. Det var ingen åpenbar utløsende faktor for at den amerikanske 10-årige statsrenten steg med omtrent 10 basispunkter. Trolig var det heller slik at markedet hadde fått tid til å fordøye beskjeden fra Fed, og frykten for høyere inflasjon drev rentebevegelsen, skriver Handelsbanken i en oppdatering fredag.