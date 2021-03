Videre merker vi oss at Bank Norwegian falt til 99,60 kroner. Nordax Bank meldte i morges at det ikke finnes grunnlag for å fremsette et bud på samtlige aksjer, men analytikerduoen Johan Ström i Carnegie og Vegard Toverud i Pareto Securities sier til Finansavisen at de tror Nordax vil gjøre et nytt fremstøt.

Opp og ned for Røkke

Aker falt noe tilbake til tross for at DNB Markets høynet kursmålet i aksjen med 195 kroner.

En annen Kjell Inge Røkke-dominert aksje, REC Silicon, var blant dagens lyspunkter med sin oppgang til 17,26 kroner. Vi tar også med at Tomra gjorde et byks til 376,20 kroner.

Mowi fortsatte nedturen i kjølvannet av onsdagens kapitalmarkedsdag, der selskapet annonserte digitalisering av hele verdikjeden. Vi har gjort en teknisk analyse av aksjen.

Seadrill rett til bunns

Taperlisten toppes av skadeskutte Seadrill, som dundret ned i 1,85 kroner. I et dokument sendt inn til konkursretten i Texas i forrige uke, ba John Fredriksens riggselskap om godkjennelse til å selge rigger for inntil 15 millioner dollar stykket.

Nærmest fulgte Element og Lifecare, sistnevnte etter at partneren Digital Diagnostics meldte om forsinkelser i testing og analysering av en hurtigtest for virus.

På taperlisten finner vi også Arctic Bioscience, som endte på 28,75 kroner etter at ABG har tatt opp dekning av aksjen og ser dobling.

Hydrogenaksje i toppen

I andre enden finner vi AqualisBraemar. Leverandøren av konsulenttjenester innen marine, offshore og fornybare virksomheter steg til 8,70 kroner etter at Nordea tok opp dekning av aksjen med et kursmål på 14 kroner.

Klaveness Combination Carriers og River iGaming fulgte nærmest, og endte på henholdsvis 41,50 og 43 kroner.

Høyt på vinnerlisten finner vi også Everfuel, som steg til 76 kroner etter å ha meldt om en plan for utrulling av hydrogenfyllestasjoner i den sørlige delen av Norge.

Horisont Energi klatret til 61,21 kroner etter at et av selskapets prosjekter ble valgt av Enova som et av fem hydrogenprosjekter til å bli vurdert for en matching-prosess med andre viktige prosjekter av felles europeisk interesse (IPCEI).