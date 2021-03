Børsferskingen Cambi meldte mandag morgen at det har signert en kontrakt for et nytt hydrolyseanlegg i Kansas City. Aksjen stiger på nyheten.

SoftOx Solutions har inngått en avtale med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) for samarbeid om teknologi og produktutvikling for militær bruk frem til juni 2024. Aksjen stiger på nyheten.

I rødt

DNB Markets ser margindobling i Vow på to år, og anbefaler kjøp med kursmål som impliserer 20 prosents oppside.



Northern Ocean faller tosifret mandag etter det har blitt kjent at en vaier har røket på riggen West Mira. Petroleumstilsynet ser svært alvorlig på saken.

Aker BP har utøvet sin andre 12-måneders opsjon for Deepsea Nordkapp i tråd med avtale som ble inngått april 2018 og Odfjell Drilling skal dermed gjøre enda mer for Røkke. Aker BP-aksjen reagerer negativt på nyheten, mens Odfjell-aksjen stiger.

Zenith Energy har gjort en rettet emisjon på 75 millioner nye aksjer til 0,115 kroner pr. aksje, som gir et bruttoproveny på 8,625 millioner kroner. Aksjen faller i åpningen.

Olje

Oljeprisen synker mandag morgen og brent-oljen er ned 0,6 prosent til 64,10 dollar fatet. WTI-oljen synker 0,57 prosent til 60,97 dollar fatet.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 63,74 dollar fatet ved stengetid på Oslo Børs fredag.

Siden april i fjor har brent-oljen steget over 200 prosent og siden nyttår er den opp rundt 24 prosent. Den siste måneden har derimot vært svært volatil og brent-oljen er ned rundt 1,3 prosent siden 22. februar.

