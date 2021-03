Fin ukestart for Tesla på New York-børsen

To minutter etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,6 prosent og står i 13.297,48 poeng mens Dow Jones står i 32.569,09 poeng etter en nedgang på 0,2 prosent. S&P 500 stiger 0,1 prosent til 3.916,64 poeng.

På vinnerlisten finner vi Tesla, GameStop og AstraZeneca som stiger henholdsvis 4,9 prosent, 2,2 prosent og 1,4 prosent.

AstraZeneca amerikanske fase 3-studie av AZD1222 viste en statistisk signifikant vaksineeffekt på 79 prosent for å forhindre symptomatisk Covid-19 og 100 prosent effekt for å forhindre alvorlig sykdom og innleggelse. Det kommer frem av en melding fra selskapet.

Chicago Federal Reserves nasjonale aktivitetsindeks kom inn på minus 1,09 i februar, og falt dermed fra pluss 0,75 måneden før. Det var indikatorene tilknyttet produksjon og personlig forbruk/bolig som tynget mest.

Sentralbanken i USA oppjusterte i forrige uke sine prognoser for vekst i BNP i år fra 4,2 prosent til hele 6,5 prosent, og anslaget på prisvekst i år fra 1,8 prosent til 2,4 prosent.

«Utrolig nok antar de at inflasjonen raskt skal falle til 2 prosent og forbli der de neste årene. Sentralbanken vil holde renten uendret på 0 prosent helt til 2024, og at de vil fortsette å kjøpe obligasjoner i markedet for 120 milliarder dollar hver måned i lang tid», skriver sjeføkonom Elisabeth Holvik i en oppdatering fra SpareBank 1 Gruppen.

Oppdatert klokken 15.15: I februar falt salget av brukte boliger i USA med 6,6 prosent på månedsbasis. Det gir en årsvekst på 6,22 millioner enheter. Ifølge TDN Direkt var det ventet en nedgang på 3,0 prosent på månedsbasis.