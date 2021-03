Oslo Børs falt fra start, men vendte nesen opp utover dagen.

Hovedindeksen endte i 1.053,87, opp 0,32 prosent. Det ble omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 5,4 milliarder kroner.

Grønt for Spetalen

Øystein Stray Spetalen-dominerte Saga Pure har inngått samarbeid med Bergen Carbon Solutions og henter 80 millioner kroner. Selskapet går på børs etter påske.



Aker Horizons fikk kjøpsanbefaling av Carnegie mandag morgen og klatret etter analysen.

Flere Røkke-aksjer gjorde det også godt, deriblant Aker Offshore Wind, Aker Carbon Capture og Ocean Yield . Sistnevnte fikk kjøpsanbefaling av Pareto fredag, som ser utbytteøkning.

DNB Markets anbefaler ti aksjer i sin ukesportefølje, og Europris er i fokus etter forrige ukes nedstengning.

Epic Gas klatret klart mest mandag, opp 17,7 prosent. Aksjen var imidlertid lavt omsatt – rundt 400.000 kroner.

Seadrill dundret ned 29,66 prosent kroner fredag. I et dokument sendt inn til konkursretten i Texas i forrige uke, ba John Fredriksens riggselskap om godkjennelse til å selge rigger for inntil 15 millioner dollar stykket. Rigg-aksjen tok revansje mandag og klatret 7 prosent.

Axxis Geo Solutions lanserte restruktureringsplanen forrige tirsdag og har steget rundt 36 prosent den siste uken og 75 prosent den siste måneden. Aksjen fortsatte videre opp i mandagens handel.

Rødt for Fredriksen

DNB Markets ser margindobling i Vow på to år, og anbefaler kjøp med kursmål som impliserer 20 prosents oppside. Aksjen sank likevel mandag.

Til tross for at Seadrill klarte seg bra, gikk det verre med John Fredriksens andre riggselskap. Northern Ocean falt tosifret mandag etter det har blitt kjent at en vaier har røket på riggen West Mira. Petroleumstilsynet ser svært alvorlig på saken.

Olje

Brentoljen sto da Oslo Børs stengte mandag opp 0,3 prosent til 64,71 dollar fatet. WTI-oljen ble omsatt for 61,74 dollar, opp 0,5 prosent.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 63,74 dollar fatet ved stengetid på Oslo Børs fredag.

Siden april i fjor har brent-oljen steget over 200 prosent og siden nyttår er den opp rundt 24 prosent. Den siste måneden har derimot vært svært volatil og brent-oljen er ned rundt 1,3 prosent siden 22. februar.