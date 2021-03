Teknologiaksjer ledet an i mandagens oppgang på New York-børsen. Samtidig falt den amerikanske «tiåringen» med rundt 4 basispunkter, etter forrige ukes oppgang til toppnotering de siste 14 månedene.

Dow Jones var opp 0,31 prosent til 32.730,35 poeng.

S&P 500 steg 0,70 prosent til 3.940,56 poeng.

Teknologitunge Nasdaq Composite klatret 1,23 prosent til 13.377,54 poeng.

Comeback for teknologi

Teknologiaksjene steg markant på New York-børsen mandag, etter at investorer i større grad har rotert seg mot tryggere verdiaksjer de siste ukene. Utviklingen har funnet sted samtidig som rentene på tiårige amerikanske statsobligasjoner, ofte omtalt som «verdens viktigste rente», har steget. Rentene falt imidlertid rundt 4 basispunkter mandag, og da var optimismen rundt teknologi tilbake.

«Etter at begeistringen for gjenåpning falmer og rentene stabiliserer seg, vil investorer rotere seg tilbake til større teknologiselskaper med sterke kontantstrømmer, gjentakende inntekter og økt brukerpenetrasjon», hevdet Richard Saperstein, investeringsdirektør i Treasury Partners, til CNBC.



Tesla steg 2,3 prosent, mens Facebook og Netflix stengte opp henholdsvis 1,2 prosent og 2,1 prosent. Apple og Microsoft endte også dagen i pluss med en oppgang på 2,8 prosent og 2,5 prosent.

3 milliarder dollar til infrastruktur

Forrige uke ble det rapportert at de amerikanske myndighetene, med president Joe Biden i spissen, ønsket å bruke betydelige midler på å styrke infrastrukturen i landet. Mange analytikere ventet en sum på 2 milliarder dollar til formålet. Biden hadde imidlertid større planer i siktet.

New York Times meldte nemlig mandag at presidenten ønsker å bruke hele 3 milliarder dollar til å bygge ut infrastrukturen i landet ytterligere. Dette blant annet for å styrke bedringen i den amerikanske økonomien etter coronakrisen.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, falt 9,8 prosent til 18,89.

Gullprisen falt 0,2 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.738,80 dollar.

Nordsjøoljen falt 0,3 prosent til 64,35 dollar pr. fat.

3-måneders renten forble uendret på 0,015 prosent.

Renten på 2-åringen falt 1,2 basispunkter til 0,149 prosent.

10-års renten falt 3,8 basispunkter til 1,689 prosent.

30-års renten hadde en oppgang på 5,0 basispunkter til 2,387 prosent.