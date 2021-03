Oslo Børs åpnet med fall tirsdag, hentet seg så litt inn men faller dog videre ned ved lunsjtider.

Ved lunsj ligger hovedindeksen ned 1,6 prosent til 1.037,25 poeng.

Bevegelser

Nynoterte Green Minerals har første handelsdag på Oslo Børs i dag. Aksjen steg kraftig fra start etter å ha meldt om kontrakt på gruvedrift på havbunnen en knapp time før børsen åpnet tirsdag, og ligger ved lunsjtider opp om lag 47 prosent mot tegningskurs.

Seabird Exploration, som er morselskapet til Green Minerals, ligger opp 12,4 prosent.

Horisont Energi ligger opp 7,2 prosent etter at selskapet har signert en intensjonsavtale med Baker Hughes angående karbonfangst i Barentshavet.

Tungvekteren Scatec har lagt frem ny plan på 100 milliarder kroner frem til 2025. Selskapet bekrefter nå sitt nåværende kapasitetsmål for 2021 på 4,5 GW, og hever samtidig målet til 15 GW innen utgangen av 2025. Selskapet stiger 4,7 prosent ved lunsj, og er en av de fem mest omsatte aksjene på børsen.

Reach Subsea har sikret seg 800 prosjektdager for sine skip, og ligger ved lunsjtider opp 3,3 prosent.

Baltic Sea Properties faller mest på børsen, der aksjen ligger ned 12,2 prosent etter at det på mandag ble meldt at styremedlem James Andrew Clarke har kjøpt 1,8 millioner aksjer i selskapet til kurs 56 kroner pr. aksje, som er betydelig lavere enn hva aksjen ble omsatt for.

Det er imidlertid tungvekterne som sender børsen ned, der Norsk Hydro faller 5,8 prosent som følge av at aluminiumsprisene faller etter frykt for at Kina skal starte produksjon og salg av metallet.

Equinor, DNB og NEL ligger på sin side ned henholdsvis 1,6, 2,5 og 2,8 prosent.



Olje

Ved lunsjtider faller prisen på nordsjøoljen (brent spot) til 62,2 dollar fatet, en nedgang på 3,7 prosent.

WTI-oljen faller 3,8 prosent til 58,9 dollar.

«Oljen har hatt sin verste uke i år etter smitteøkning i Europa. Det er tydelige svakhetstegn i det fysiske oljemarkedet», skriver ING i et notat.

Den nederlandske banken peker på at raffinerier verden over, deriblant USA og Kina, starter vedlikehold i disse dager. Høysesongen starter i Kina i mai og sakker av i juni.

– Vaksineprogrammene har ikke vært så raske som markedet hadde håpet på, og det har følgelig en konsekvens på etterspørselsinnhentingen som i sin tur senker prisene, sier Louise Dickson, analytiker i Rystad Energy, til Reuters.