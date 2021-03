AstraZeneca straffes på New York-børsen

To minutter etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,2 prosent og står i 13.356,60 poeng mens Dow Jones står i 32.677,99 poeng etter en nedgang på 0,2 prosent. S&P 500 faller 0,2 prosent til 3.932,01 poeng.

AstraZeneca og Carnival faller henholdsvis 2,6 prosent og 2,4 prosent i åpningsminuttene mens GameStop klatrer 2,5 prosent. Ifølge The New York Times skal et uavhengig panel av medisinske eksperter ha stilt spørsmålstegn ved resultatene som AstraZeneca kunngjorde mandag.

Oppdatert klokken 15.48: AstraZeneca er ned 3,8 prosent, Carnival har falt 5,0 prosent mens GameStop er ned 4,3 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten faller til 1,65 prosent.

Roger Berntsen i Nordnet mener mange investorer benyttet anledningen til å kjøpe «billige» vekstaksjer mandag, etter den siste tids brutale nedgang i disse. Samtidig understreker han i en oppdatering tirsdag at det er ingenting i veien for at relativt billige vekstaksjer kan bli enda billigere fremover, da dette i stor grad styres av det underliggende rentenivået.

«I dag skal Powell snakke om den økonomiske politikken Fed har ført under coronapandemien for Husets komite for finansielle tjenester. Innledningen ble offentliggjort i går kveld. Her trekker han frem den usedvanlig raske og sterke støtten fra Kongressen og regjeringen, men også at også byene, store som små, småsamfunn og privat sektor generelt har bidratt sterkt til å unngå at det ikke gikk verre», skriver DNB Markets i en oppdatering.