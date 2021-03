Børsmelding senker aksje

Onsdag ved lunsjtider er hovedindeksen på Oslo Børs tilnærmet uforandret på 1.041,35 poeng. Det er så langt omsatt aksjer for 2,2 milliarder kroner.

Et fat Nordsjøolje omsettes for 62,21 dollar, opp 3,0 prosent.

– Jeg er hellig overbevist om at verdens energikonsum er vesentlig høyere om ti år, uttalte analysesjef i ABG Sundal Collier, John Olaisen, i børsintervjuet tirsdag.

Equinor og partnerne Vår Energi, Idemitsu Petroleum og Neptune Energy har gjort det største funnet på norsk sokkel så langt i år, skriver førstnevnte på sine hjemmesider onsdag.

Funnet ble gjort tre kilometer sørvest for Fram, i Blasto-prospektet. Foreløpige beregninger estimerer funnet til 12-19 millioner standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter, tilsvarende 75–120 millioner fat. Equinor stiger 1,8 prosent til 167,45 kroner.

Atlantic Sapphire s amerikanske datterselskap har hatt en hendelse i ett av sine vekstsystemer ved sitt anlegg i Miami. Ifølge en melding fra selskapet skal fisk ha samlet seg i bunnen av tankene og forstyrret strømmen av nytt vann, noe som forårsaket økt dødelighet. Atlantic Sapphire forventer at 500 tonn fisk går tapt, tilsvarende omtrent 5 prosent av årlig slaktevolum. Aksjen faller 8,0 prosent til 127 kroner.

Vow har gjennomført en rettet emisjon på fem millioner nye aksjer, mens eksisterende aksjonærer har solgt tre millioner aksjer til 46 kroner stykket. Det innebar en rabatt på 8,4 prosent målt mot sluttkursen tirsdag.

Provenyet fra den rettede emisjonen skal brukes til innledende finansiering av Vow Green Minerals. I tillegg er midlene øremerket til å forfølge vekstmuligheter som samarbeidsavtalen med Arcelor Mittal og Repsol, videre oppbygging og utvikling av teknologiselskapet ETIA og å sikre en sterkere balanse. Aksjen faller 8,6 prosent til 45,90 kroner.

Borr Drilling skal ha inngått avtaler verdt 48 millioner dollar, tilsvarende om lag 416 millioner kroner, over en periode på 590 dager. Aksjen stiger 6,3 prosent til 9,57 kroner.

Arctic-analytiker Daniel Stenslet har gått ut med en ny REC Silicon -analyse der han hever kursmålet fra 19 til 28 kroner. Aksjen stiger 7,5 prosent til 19,94 kroner.

Det er også verdt å merke seg at børsnykommeren Kyoto Group, som utvikler løsninger for å fange opp og håndtere den fornybare energien via termiske batterier, faller rundt 26 prosent.