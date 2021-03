GameStop straffes hardt på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,4 prosent og står i 13.281,92 poeng mens Dow Jones står i 32.546,19 poeng etter en oppgang på 0,4 prosent. S&P 500 stiger 0,4 prosent til 3.927,28 poeng.

Tirsdag falt GameStop-aksjen 6,6 prosent og i åpningsminuttene onsdag faller den ytterligere 10,9 prosent til 162 dollar etter å ha presentert sine kvartalstall.

Høyt oppe på vinnerlisten finner vi Intel som stiger 4,2 prosent til 66,17 dollar.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten stiger til 1,65 prosent.

«Ikke lenge etter at president Biden har signert den store hjelpepakken («American Rescue Plan») på nesten 1.900 milliarder dollar, jobber nå administrasjonen med en enda større pakke. Ifølge amerikansk presse vil den kunne beløpe seg til intet mindre enn 3.000 milliarder dollar», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Økt usikkerhet knyttet til smittesituasjonen bidro ifølge Roger Berntsen i Nordnet til børsfall verden over tirsdag. I en rapport minner han om at investorene i flere uker har måtte tåle betydelig renteoppgang i påvente av bedre tider.

Oppdatert klokken 14.48: Foreløpig sammenstilte tall for innkjøpssjefsindeksen (PMI) i USA endte på 59,1 i mars, opp fra 59,5 i februar.