Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,2 prosent før den sluttet på 1.043,23 poeng. Det ble omsatt aksjer for litt over 6,1 milliarder kroner.

Ved børsslutt ble et fat Nordsjøolje omsatt for 63,50 dollar, opp 5,1 prosent. En av grunnene til det er at et av verdens største containerskip har grunnstøtt i Suezkanalen i Egypt og blokkerer trafikken.

Høyt oppe på vinnerlisten finner vi PGS som gikk opp 17,1 prosent før aksjen sluttet på 7,0 kroner mens Aker Carbon Capture la på seg 10,8 prosent og sluttet på 14,80 kroner. - .

Equinor og partnerne Vår Energi, Idemitsu Petroleum og Neptune Energy har gjort det største funnet på norsk sokkel så langt i år. Foreløpige beregninger estimerer funnet til 12-19 millioner standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter, tilsvarende 75–120 millioner fat. Equinor gikk opp 2,0 prosent til 167,80 kroner.

BW Offshore er tildelt en kontrakt av Santos som omfatter levering av en FPSO til Barossa-gassfeltet offshore Darwin i Australia. Den faste delen av kontrakten er på 15 år, og har en verdi på 4,6 milliarder dollar. Kontrakten har også en opsjon på forlengelse i ytterligere ti år. Aksjen gikk opp 9,8 prosent til 34,54 kroner.

Atlantic Sapphires amerikanske datterselskap har hatt en hendelse i et av sine vekstsystemer ved sitt anlegg i Miami. Ifølge en melding fra selskapet skal fisk ha samlet seg i bunnen av tankene og forstyrret strømmen av nytt vann, noe som forårsaket økt dødelighet. Atlantic Sapphire forventer at 500 tonn fisk går tapt, tilsvarende omtrent 5 prosent av årlig slaktevolum. Aksjen falt 11,6 prosent til 122 kroner.

Vow har gjennomført en rettet emisjon på fem millioner nye aksjer, mens eksisterende aksjonærer har solgt tre millioner aksjer til 46 kroner stykket. Provenyet fra den rettede emisjonen skal brukes til innledende finansiering av Vow Green Minerals. Aksjen falt 9,5 prosent til 45,45 kroner.

Arctic-analytiker Daniel Stenslet har gått ut med en ny REC Silicon -analyse der han hever kursmålet fra 19 til 28 kroner. Aksjen la på seg 8,8 prosent og sluttet på 20,18 kroner.

Det er også verdt å merke seg at børsnykommeren Kyoto Group, som utvikler løsninger for å fange opp og håndtere den fornybare energien via termiske batterier, falt 27,2 prosent til 45,50 kroner.