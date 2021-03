Utviklingen kom til tross for at markedet trolig venter en ny gigantisk hjelpepakke fra amerikanske myndigheter.

«Ikke lenge etter at president Biden har signert den store hjelpepakken («American Rescue Plan») på nesten 1.900 milliarder dollar, jobber nå administrasjonen med en enda større pakke. Ifølge amerikansk presse vil den kunne beløpe seg til intet mindre enn 3.000 milliarder dollar», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Foreløpig sammenstilte tall for innkjøpssjefsindeksen (PMI) i USA endte på 59,1 i mars, opp fra 59,5 i februar.

Vinnere og tapere

Dow Jones falt 0,01 prosent til 32.420,8og er med det opp 5,9 prosent i år.

Oljegiganten Chevron var dagens vinner med en oppgang på 2,8 prosent. Oppgangen skyldes trolig den kraftige oppgangen i oljeprisen.

16 av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg onsdag.

Kjente selskaper som Walt Disney og Intel falt henholdsvis 2,2 og 2,3 prosent.

Intel-aksjen falt til tross for at den ferske konsernsjefen Pat Gelsinger tirsdag sa at det nylig ødelagte forholdet mellom Apple og Intel kan bli fikset. Ifølge Gelsinger har han snakket med Apple-sjef Tim Cook og sier det finnes mulighet for at Intel etter hvert kan produsere for Apple.

Oppjusterte bankaksjer

S&P 500 endte ned 0,55 prosent til 3.889,2. Det vil si at indeksen er opp 3,5 prosent siden nyttår.

På toppen av vinnerlisten var Laboratory Corp. of America Holdings etter en oppgang på 4,9 prosent.

Øverst på taperlisten var ViacomCBS, som stupte 23,2 prosent.