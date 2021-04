Rød start på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,8 prosent og står i 12.858,37 poeng mens Dow Jones står i 32.269,79 poeng etter en nedgang på 0,5 prosent. S&P 500 faller 0,4 prosent til 3.873,48 poeng.

Moderna og Carnival faller henholdsvis 1,5 prosent og 3,0 prosent mens GameStop stiger 5,1 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten faller til 1,60 prosent.

684.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i uken frem til 20. mars, viser nye jobless claims-tall fra det amerikanske arbeidsdepartementet . Konsensus var et antall førstegangssøkende på 730.000. Foregående ukes rapporterte tall på 770.000 nye såkalte «jobless claims» er revidert opp med 11.000 til 781.000.

Fireukers glidende snitt oppgis nå til 736.000, ned fra foregående ukes reviderte tall på 749.000.

Tall fra USAs handelsdepartement viser at landets bruttonasjonalprodukt steg med 4,3 prosent i fjerde kvartal 2020 målt i årlig takt. Ifølge TDN Direkt var det ventet en oppgang på 4,1 prosent.