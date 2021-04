Bred børsoppgang i Asia

I Japan stiger Nikkei 1,5 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,4 prosent.

Shanghai Composite i Kina stiger 1,4 prosent, og CSI 300 er opp 2,0 prosent. Hang Seng i Hongkong stiger 1,5 prosent.

I Sør-Korea stiger Kospi-indeksen 0,9 prosent og S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,5 prosent. Straits Times i Singapore er opp 0,4 prosent, mens Nifty 50 i India stiger 1,1 prosent.

Oppgangen kommer i etterkant av at Wall Street steg mot stengetid i går, etter lovende meldinger om at en global økonomisk innhenting er på gang.

Kinas sentralbank (PBOC) ser et vekstpotensial for en kinesiske økonomien på mellom 5 og 5,7 prosent pr. år i femårsplanen gjennom 2025 uten at inflasjonen tar av.

På torsdag falt kinesiske aksjer til nesten det laveste på tre måneder etter at EU meldte seg på sanksjonene mot Kina sammen med USA. Sanksjonene kommer i følge av påstander om at Kina har brutt menneskerettighetene.

«Alle sanksjonene så langt har vært i stor grad kun symbolsk, og burde ha liten økonomisk effekt. Men Sino-USA konfrontasjonen påvirker markedssentimentet. Det kan ta tid for dem å nå et kompromiss,» uttalte Yasutada Suzuki i Sumitomo Mitsui Bank til Reuters.