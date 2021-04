Dette vil påvirke Oslo Børs på ukens siste handelsdag

– Markededet sitter fortsatt litt fast, og tar en viss retning fra renteendringen, sier Horneman til Bloomberg, og legger til:

– På dette tidspunktet prøver vi å hente inn flere globale nyheter som kan være den neste katalysatoren.

Hovedindeksen

Torsdag falt hovedindeksen på Oslo Børs 1,0 prosent før den sluttet på 1.032,33 poeng. Det ble omsatt aksjer for 5,35 milliarder kroner.

Profilerte selskaper som Aker Carbon Capture, Kahoot og Quantafuel falt henholdsvis 7,3 prosent, 6,6 prosent og 6,5 prosent.

Onsdag meldte Atlantic Sapphires amerikanske datterselskap at det hadde vært en hendelse i et av vekstsystemene ved anlegget i Miami. Atlantic Sapphire forventer at 500 tonn fisk går tapt, tilsvarende omtrent 5 prosent av årlig slaktevolum, noe som sendte aksjen ned 11,6 prosent. Torsdag falt aksjen ytterligere 3,3 prosent til 118 kroner.

Kyoto Group , som utvikler løsninger for å fange opp og håndtere den fornybare energien via termiske batterier, debuterte på Euronext Growth onsdag, noe som resulterte i et kursfall på 27,2 prosent. Torsdag sluttet aksjen på 41,60 kroner etter en nedgang på ytterligere 8,6 prosent.

Finanskalender

Generalforsamlinger

- ARCUS

- Golden Ocean (ekstra)

- Otello Corporation (ekstra)

- Tryg

Dagens makro

- Japan: KPI Tokyo-området 0.30

- Nederland: endelig BNP 4.kv 6.30

- Norge: kredittindikator februar 8.00

- Storbritannia: detaljhandel februar 8.00

- Spania: endelig BNP 4.kv 9.00

- SCB: detaljhandel februar 9.30

- SCB: handelsbalanse februar 9.30

- Norge: registrert ledighet 10.00

- Tyskland: IFO-indeks mars 10.00

- EMU: ledige stillinger 4 kv 11.00

- USA: privatkonsum og inflasjon (PCE) februar 13.30

- USA: grossistlager foreløpig februar 13.30

- USA: handelsbalanse varer februar 13.30

- USA: Michiganindeks endelig mars 15.00