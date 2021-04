Biotek-rally for tidoblingskandidat

Oslo Børs steg fra start fredag, og ligger ved lunsjtider opp 1,3 prosent til 1.045,40 poeng.

Shippingaksjene ligger blant vinnerne på børsen, der sektoren stiger etter at et gigantisk containerskip satt seg fast i Suez-kanalen, en av verdens viktigste handelsruter. Eksperter mener at det kan ta dager eller til og med uker å få skipet løs.

Fredag ettermiddag stiger Frontline, Golden Ocean, BW LPG og Avance Gas , for å nevne noen.

I grønt

Det nederlandske resirkuleringsselskapet Pryme stiger etter at Pareto tok opp dekning av aksjen med en kjøpsanbefaling og kursmål på 150 kroner aksjen.

Det er imidlertid miljøteknologiselskapet Circa Group som stiger mest på børsen med etter at Sparebank 1 Markets publiserte en analyse på selskapet som pekte mot en mulig 10-dobling.

Exact Biometrics stiger også ved lunsjtider.

Kjell Inge Røkke-aksjene Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture stiger ved lunsj etter at selskapene meldte at de vil øke aksjekapitalen med 20 prosent.

Kongsberg Gruppen stiger etter en melding om at selskapet har inngått en avtale med Lockheed Martin om produksjonen av deler til jagerflyet F-35.

Av tungvekterne på Oslo Børs så er det Norsk Hydro som blir mest omsatt, etterfulgt av Nel og Equinor.

Lundin Energy meldte i morgentimene at selskapet har gjort et lite oljefunn i Nordsjøen.

I rødt

Bioteknologiselskapet Medistim faller i løpet av dagen etter at Intertrade Shipping, som er kontrollert av styreleder Øyvin Anders Brøymer, har solgt 715.000 aksjer i Medistim for 252 kroner stykket, tilsvarende litt over 180 millioner kroner.

Airthings fusjonerer seg med datterselskapet Airtight.

Olje

Oljeprisen på et fat nordsjøolje (brent spot) stiger om lag 2,0 prosent ved lunsj fredag, til 62,99 dollar fatet.

WTI-oljen stiger 2,4 prosent til 59,69 dollar fatet.

Oppgangen kommer i etterkant av meldinger om at det ser ut til at det strandede containerskipet som blokkerer hele Suez-kanalen kan blokkere kanalen i flere uker.

I tillegg bidrar en ny nedstenging av flere økonomier i Europa til at drivstoffetterspørselen ligger an til å falle, noe som begrenser oppgangen noe.