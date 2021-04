Aksjene stiger på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,2 prosent og står i 13.001,81 poeng mens Dow Jones står i 32.775,58 poeng etter en oppgang på 0,5 prosent. S&P 500 stiger 0,4 prosent til 3.924,34 poeng.

På vinnerlisten finner vi selskaper som GameStop og Carnival som stiger henholdsvis 5,0 prosent og 1,3 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten stiger til 1,66 prosent.

«Biden sier nå at han vil legge fram den neste storstilte pakken onsdag neste uke. «Build back better»-planen skal løfte investeringer blant annet i infrastruktur og teknologiutvikling, og kan komme til å beløpe seg til svimlende 3.000 milliarder dollar. Rivalen Kina, med sine egne storstilte statlige investeringer, blir fremhevet som motivasjonsfaktor», skriver DNB Markets i en oppdatering fredag.

I dag har det kommet flere nøkkeltall fra USA. I februar falt det private forbruket 1,0 prosent på månedsbasis mens det ifølge TDN Direkt var ventet en nedgang på 0,7 prosent. De private inntektene var ned 7,1 prosent på månedsbasis i februar mens det var ventet en nedgang på 7,3 prosent. Kjerne-PCE økte med 1,4 prosent på årsbasis i februar. Her var det ifølge TDN Direkt ventet en oppgang på 1,5 prosent.