Stimulans løfter undertøysaksje

L Brands, som eier det populære undertøysmerket Victoria's Secret, fikk en særdeles hyggelig kursutvikling, kort tid etter at New York-børsen åpnet på fredag. Aksjen skjøt opp med 6 prosent, som følge av at ledelsen hevet sin inntjeningsprognose for første kvartal. Det ble pekt på færre nedstengninger av selskapets butikker, samt at de amerikanske myndighetenes «stimulanssjekker» økte salget av sexy undertøy. Det nye inntjeningsestimatet er på 85-100 cent per aksje, mot tidligere 55-65 cent.

I Europa var trauste ArcelorMittal en av fredagens børsvinnere, med en kursoppgang på nesten 8 prosent. Det ble kjent at metallprodusenten hevet sine stålpriser, for tredje gang på under en måned. Bransjeanalytikere viser til at stålmarkedet har vært svært stramt helt siden tredje kvartal i fjor, som følge av en kraftig innhenting i etterspørselen og begrenset kapasitet i stålfabrikkene. ArcelorMittals ledelse opplyste dessuten at det søker samarbeidspartnere og subsidier for å redusere sine karbonutslipp i Tyskland. Selskapet skal med andre ord bli «grønnere».

I USA gjorde en rekke andre råvareaksjer det bra. Freeport-McMoRan, som har en markedsverdi på over 400 milliarder kroner og er en av verdens største kobberprodusenter, fikk et kursløft på nær 6 prosent. En årsak var høyere metallpriser generelt.

At oljeprisen steg med over 4 prosent bidro til å heve hele oljesektoren. For store aktører som ExxonMobil utgjorde oppgangen rundt 1 prosent, mens mer spesialiserte produsenter som Marathon Oil la på seg 3-4 prosent.