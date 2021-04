Børslokomotiv stiger fem prosent på børsen

Oslo Børs åpnet ukes første handelsdag relativt flatt, men hentet seg inn etter et par timer. Ved lunsjtider mandag stiger indeksen opp 0,4 prosent til 1.054,50.

Opp

NEL stiger 4,9 prosent på børsen og ligger an som dagens mest omsatte aksje. Kursen åpnet relativt flatt, men har steget jevnt og trutt frem mot lunsjtid.

Interoil stiger mest av aksjene på børsen etter en melding om at selskapet har signert en deltakeravtale med SLS og Quantum Resources for boringen av opptil to undersøkelsesbrønner i lisensen LLA-47 i Colombia. Det meldes også om en avtale i Argentina. Aksjekursen steg fra start og ligger opp 11,1 prosent.

Norwegian stiger 6,3 prosent etter fredagens nyhet om at selskapet har fått sin redningsplan godkjent i Irland.

Everfuel opplyser i en børsmelding at selskapet har startet utviklingen av sin andre høykapasitets hydrogenstasjon i København i Danmark. Selskapet stiger 1,2 prsoent.

Maersk Drilling er tildelt en kontrakt med Aker BP for jack-up-riggen Maersk Reacher. Aker BP stiger 1,0 prosent mandag.

Cambi stiger 5,6 prosent etter en melding om at det skal levere et termisk hydrolyseanlegg til Southern Water for Goddards Green Sludge Recycling Center (SRC) nær Burgess Hill i West Sussex, Storbritannia, ifølge en børsmelding mandag morgen.

Hexagon Agility, et selskap i Hexagon Composites , har sikret den første ordren i 2021 under en avtale fra oktober 2019 med logistikk og fraktselskapet UPS. Hexagon stiger opp 4,2 prosent ved lunsjtid.

Aker Offshore Wind har signert en utviklingsavtale med svenske Hexicon for å utforske muligheter for å realisere flytende vindprosjekter utenfor kysten av Sverige. Selskapet stiger 1,0 prosent etter et par timers handel.

Norbit fikk ikke resultatet det ønsket fra due diligence, og avslutter prosessen og avtalen om kjøp av det norske IoT-selskapet StalkIT og dets tilknyttede selskaper. Selskapet stiger 3,1 prosent.