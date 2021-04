Biotek-aksje stupte og Fredriksen-aksje falt etter Suez-proppen løsnet

Oslo Børs åpnet uken ned, men endte til slutt i grønt lende.

Da børsen stengte mandag sto hovedindeksen i 1056,89 poeng, opp 0,59 prosent. Det ble omsatt aksjer for 4,4 milliarder kroner.

I rødt

SoftOx Solutions falt kraftig etter det ble kjent at svenske Kemikalieinspektionen trakk sin godkjennelse av SoftOx' desinfeksjonsprodukt. Det kan føre til seks måneders forsinkelse i godkjennelsen av produktet.

Frontline falt 10 prosent etter at det ble kjent at Ever Given, som har stått fast i Suezkanalen i over seks dager, endelig har løsnet fra mudderet. Aksjen steg kraftig fredag i påvente av høyere fraktrater på grunn av blokaden.

Circa Group fikk kjøpsanbefaling av SpareBank 1 i forrige uke og analytikerne spår tidobling i aksjen. Det sendte kjemikalieprodusenten rett opp 22,7 og 29,4 prosent torsdag og fredag. Mandag korrigerte aksjen deler av oppturen og endte ned 6,4 prosent.

Kahoot falt 6,7 prosent mandag.

I grønt

ABG Sundal Collier har hevet sitt kursmål i Elkem og ser om lag 14 prosents oppside i aksjen.

«Interessant oppside», skriver meglerhuset i analysen. Aksjen endte opp 0,3 prosent mandag.

Nel steg 3,2 prosent mandag.

Interoil steg etter en melding om at selskapet har signert en deltakeravtale med SLS og Quantum Resources for boringen av opptil to undersøkelsesbrønner i lisensen LLA-47 i Colombia. Det meldes også om en avtale i Argentina. Aksjekursen endte opp 2,9 prosent.

Norwegian endte opp 3,7 prosent etter fredagens nyhet om at selskapet har fått sin redningsplan godkjent i Irland.

Everfuel opplyste i en børsmelding at selskapet har startet utviklingen av sin andre høykapasitets hydrogenstasjon i København i Danmark. Selskapet endte opp 3 prosent.

Cambi steg 5,9 prosent etter en melding om at detskal levere et termisk hydrolyseanlegg til Southern Water for Goddards Green Sludge Recycling Center (SRC) nær Burgess Hill i West Sussex, Storbritannia, ifølge en børsmelding mandag morgen.

Aker Offshore Wind har signert en utviklingsavtale med svenske Hexicon for å utforske muligheter for å realisere flytende vindprosjekter utenfor kysten av Sverige. Selskapet endte opp 0,7 prosent mandag.

Subsea 7 har inngått et joint venture med Simply Blue Energy for å videreutvikle det flytende vindparkkonseptet «Salamander» utenfor den nordøstlige kysten av Skottland. Selskapet steg 0,9 prosent.

Olje

Mandag ettermiddag ble det meldt at det gigantiske containerskipet Ever Given endelig er løs fra mudderet i Suezkanalen.

Prisen på brentoljen falt om lag 0,5 prosent til 63,04 dollar pr. fat da Oslo Børs stengte mandag. WTI-oljen var ned 0,4 prosent til 60,55 dollar. Til sammenligning kostet ett fat nordsjøolje 64,46 dollar da Oslo Børs stengte fredag.