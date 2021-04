Etter dagens svingninger på New York-børsen endte det til slutt flatt, mens teknologiaksjene endte i rødt. Det var imidlertid et hedgefonds tvungne nedsalg som preget stemningen, og sendte flere bankaksjer tungt ned.

Dow Jones var opp 0,30 prosent til 33.172,29 poeng.

S&P 500 falt 0,08 prosent til 3.971,29 poeng.

Teknologitunge Nasdaq Composite var ned 0,60 prosent til 13.059,65 poeng.

Storsalg preget stemningen

Det skapte overskrifter fredag forrige uke da et hedgefond ble tvunget til å selge posisjoner for titalls milliarder dollar. Goldman Sachs og Morgan Stanley var da bankene som gjennomførte salgene av aksjene, og mandag opplyser Nomura og Credit Suisse at også de har blitt påvirket av hedgefondets risikable posisjoner.

Årsaken til det enorme nedsalget ble rapportert å være at hedgefondet Archegos Capital Management ikke hadde tilstrekkelig med likvide midler til å betjene de høyt girede posisjonene sine, og følgelig ble tvunget til å selge seg ned. Archegos Capital Management drives av Bill Hwang, som har bakgrunn fra hedgefondet Tiger Management, derav navnet «tigerungen», som Hwang har blitt omtalt som.

Credit Suisse opplyser at utviklingen kommer til å prege resultatene for første kvartal i negativ forstand. Flere medier melder også at Nomura har gått på et tap på 2 milliarder dollar.

Credit Suisse falt 11,5 prosent på New York-børsen, mens Nomura-aksjen var ned 14,1 prosent. VIX-indeksen, ofte omtalt som «fryktindeksen», steg mer enn 10 prosent etter nyhetene.

Volatil uke

Investorer venter en volatil uke, som er kortet ned noe på grunn av påskeferien. I tillegg ventes det at pensjonsfond og andre større aktører vil rebalansere porteføljene sine før kvartalstallene skal rapporteres.

Den nylige oppgangen i rentene på statsobligasjoner kan gjøre at de større investorene må gjøre vesentlige endringer i porteføljene sine, og det gjenstår å se hvordan utviklingen vil prege markedene.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, steg 10,4 prosent til 20,82.

Gullprisen falt 1,3 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.709,30 dollar.

Nordsjøoljen steg 0,7 prosent til 65,02 dollar pr. fat.

3-måneders renten steg 0,3 basispunkter til 0,025 prosent.

Renten på 2-åringen falt 0,4 basispunkter til 0,141 prosent.

10-års renten steg 3,1 basispunkter til 1,716 prosent.

30-års renten hadde en oppgang på 2,6 basispunkter til 2,413 prosent.