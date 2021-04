Nedgang for de norske aksjene på Wall Street

Det endte flatt på New York-børsen mandag, etter større svingninger i løpet av dagen. Bankaksjene utmerket seg i negativ forstand, da et tvungent storsalg av et amerikansk hedgefond påførte flere av storbankene tap.

Frontline falt 9,9 prosent til 7,29 dollar, mens den falt 10,0 prosent på Oslo Børs. Equinor hadde en oppgang på 0,3 prosent til 19,78 dollar. Til sammenligning steg aksjen 1,3 prosent på Oslo Børs.

Golden Ocean Group endte ned 3,7 prosent til 6,90 dollar, mens den falt 1,6 prosent på Oslo Børs.

Flex LNG falt 2,2 prosent til 8,92 dollar på Wall Street, mot en nedgang på 0,6 prosent på Oslo Børs.

Borr Drilling endte ned 6,3 prosent til 0,97 dollar, mot en nedgang på 1,9 prosent på Oslo Børs.

I Canada steg Questerre Energy 5,0 prosent til 0,19 canadiske dollar, mens den steg 1,8 prosent på Oslo Børs.