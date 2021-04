Britisk oljemygg steg til himmels på flat børs

Oslo Børs steg fra start tirsdag, men falt så tilbake og endte flatt med en nedgang på 0,07 prosent.

Bevegelser

J.P. Kenny Petroleums finansdirektør gikk av i dag. Aksjen steg 26,5 prosent, og fortsatte dermed oppgangen fra i går på 63,3 prosent.

NEL steg 3,1 prosent etter at storbanken Barclays meldte at det tar opp dekning av aksjen med et kursmål på 40,5 kroner. Ved stengetid på Oslo Børs ble aksjen omsatt for 23,7 kroner.

Cambi endte opp 0,4 prosent etter at selskapet ble tildelt en kontrakt for utvikling av avfallssystemer i Trondheim.

Norwegian steg videre med 10,5 prosent etter at selskapet på fredag meldte at irske domstoler har godkjent en redningsplan.

Droneselskapet Nordic Unmanned har sikret nok en kontrakt i Europa, og endte opp 5,3 prosent på børsen.

Hydrogen Pro steg 26,9 prosent på børsen, og har dermed hentet seg noe inn fra flere ukers nedgang.

Hexagon Purus endte dagen opp 14,6 prosent etter å ha falt 5,2 prosent på mandag.

Nedgang

Kahoot! ble som merkevare anslått å ha en verdi på 1,6 milliarder dollar, tilsvarende 14 milliarder kroner. Aksjekursen på selskapet steg om lag to prosent ved åpning, men falt så tilbake og endte ned 3,5 prosent.

Circa Group falt 8,8 prosent, og fortsatte dermed nedgangen fra dagen før. SpareBank 1 Markets gikk hardt ut og spådde tidobling i aksjen i forrige uke, hvorpå kursen skjøt i været.

Det er imidlertid Seabird Exploration som falt mest i løpet av dagen, der aksjen endte ned 12,3 prosent.

Olje

Oljeprisen på et fat nordsjøolje (brent spot) faller 1,4 prosent i løpet av dagen, og omsettes ved stengetid på børsen for 64,24 dollar fatet.

WTI-oljen faller 1,5 prosent til 60,66 dollar.

Fokuset har flyttet seg fra Suez-proppen som nå har løsnet, til det neste OPEC-møtet på torsdag. Utvidelse av produksjonskutt er nok en gang på agendaen etter pandemien og smittetallene har tatt atter en negativ vending.