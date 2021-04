Det ligger an til nedgang på New York-børsen tirsdag, når samtlige av de tre ledende indeksene ved skrivende stund ligger i rødt. Renten på tiårige amerikanske statsobligasjoner, ofte omtalt som «verdens viktigste rente», har i løpet av dagen nådd de høyeste nivåene på 14 måneder, på rundt 1,77 prosent.

Ved halv 9-tiden er utviklingen slik:

Dow Jones er ned 0,21 prosent til 33.100,20 poeng.

S&P 500 faller 0,33 prosent til 3.958,11 poeng.

Teknologitunge Nasdaq Composite er ned 0,33 prosent til 13.016,71 poeng.

Tvangssalgsaksjer henter seg inn

Fredag forrige uke falt mediekonsernene Discovery og ViacomCBS etter at Goldman Sachs og Morgan Stanley utførte enorme blokksalg i aksjene. Dette fulgte etter at et hedgefond fikk problemer med marginkravene, hvilket gjorde at posisjonene ble likvidert.

Fredag forrige uke falt Discovery og ViacomCBS mer enn 25 prosent hver, men tirsdag henter de igjen deler av tapene. Discovery stiger 3,9 prosent, mens ViacomCBS er opp 4,8 prosent.

Forbrukertillit skaper optimisme

Tirsdag ble det klart at forbrukertilliten i USA steg til 109,7, det høyeste nivået på ett år. CNBC skriver at analytikere forventet at tallet skulle ligge på 96,8.

En rekke av «gjenåpningsaksjene», de selskapene som i større grad er avhengig av normaliserte tilstander, stiger tirsdag. Blant dem er Carnival og Norwegian Cruise Line som stiger henholdsvis 4,2 prosent og 3,8 prosent. Også Royal Caribbean stiger 3,2 prosent.