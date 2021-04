Det endte med nedgang på New York-børsen tirsdag, etter at de ledende indeksene falt mot slutten av kvelden. Tiåringen nådde sitt høyeste nivå på ett år i løpet av dagen, og «tvangssalgsaksjer» slo tilbake.

Dow Jones var ned 0,28 prosent til 33.078,37 poeng.

S&P 500 falt 0,31 prosent til 3.958,88 poeng.

Teknologitunge Nasdaq Composite var ned 0,11 prosent til 13.045,39 poeng.

Tvangssalgsaksjer hentet seg inn

Fredag forrige uke falt mediekonsernene Discovery og ViacomCBS etter at Goldman Sachs og Morgan Stanley utførte enorme blokksalg i aksjene. Dette fulgte etter at et hedgefond fikk problemer med marginkravene, hvilket gjorde at posisjonene ble likvidert.

Fredag forrige uke falt mediekonsernene Discovery og ViacomCBS mer enn 25 prosent hver, men tirsdag henter de igjen deler av tapene. Discovery stengte opp 5,4 prosent, mens ViacomCBS steg 4,9 prosent.

Også en del av bankaksjene som ble negativt påvirket av blokksalget steg tirsdag. Blant dem var Goldman Sachs og Morgan Stanley som endte opp henholdsvis 1,9 prosent og 1,6 prosent. Wells Fargo som ikke har rapportert å være involvert i turbulensen steg 2,5 prosent.

Posisjonering for nedstengning eller gjenåpning?

Tirsdag ble det klart at forbrukertilliten i USA steg til 109,7 poeng, det høyeste nivået på ett år. CNBC skriver at analytikere forventet at tallet skulle ligge på 96,8.

En rekke av «gjenåpningsaksjene», de selskapene som i større grad er avhengig av normaliserte tilstander, stiger tirsdag. Blant dem er Carnival og Norwegian Cruise Line som steg henholdsvis 4,0 prosent og 3,9 prosent.

Posisjonering for normale tilstander er imidlertid ikke så sikkert som banken, i hvert fall om man skal tro sjefsstrateg i TD Ameritrade, JJ Kinahan. Han hevder markedet strever med å posisjonere seg for den kommende utviklingen.

«Nå blir flere folk vaksinert, men likevel stiger smittetilfeller i mange stater. Så som denne utviklingen er rotete, er markedet også det», hevdet Kinahan til Bloomberg.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, falt 5,2 prosent til 19,67.

Gullprisen falt 1,8 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.683,90 dollar.

Nordsjøoljen falt 1,7 prosent til 63,90 dollar pr. fat.

3-måneders renten falt 0,2 basispunkter til 0,023 prosent.

Renten på 2-åringen steg 0,8 basispunkter til 0,149 prosent.

10-års renten steg 1,2 basispunkter til 1,727 prosent.

30-års renten hadde en nedgang på 2,6 basispunkter til 2,386 prosent.