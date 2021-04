Oslo Børs starter med en forsiktig oppgang onsdag.

På formiddagen står hovedindeksen i 1.059,1 poeng, opp 0,29 prosent. Så langt i dag er det omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 1,3 milliarder kroner på børsen.

I dag har Oslo Børs halv dag, som vil si at den stenger for regulær handel klokken 13.

Bevegelser

Flyselskapet Norwegian stiger videre etter flere dagers oppgang som følge av at domstolene i Irland godkjente selskapets redningsplan. Norwegians ledelse har foreslått at dagens aksjonærer skal ende opp med 4,6 prosent av eierskapet, noe som tilsvarer 261,8 millioner. Det bryr ikke aksjonærene på Oslo Børs seg nevneverdig om, og onsdag formiddag ligger aksjen opp om lag 12,2 prosent, som gir selskapets aksjer en markedsverdi på om lag 2,7 milliarder.

Finansdirektøren i Idex Biometrics , Derek P. D´Antilio, har takket ja til en stilling i et annet selskap og vil dermed fratre stillingen i Idex med effekt fra 23. april. Aksjen faller på nyheten.

Elliptic Labs har inngått et nytt samarbeid med Cadence Design Systems. Det sender aksjen oppover, og etter et par timers handel ligger selskapet opp 5,6 prosent.

Aega stiger mest av aksjene på børsen etter at selskapet i går etter stengetid på børsen meldte at det har fullført oppkjøpet av solparken Energylife S.r.l. i Italia. Etter et par timer stiger aksjekursen til 23,2 prosent og det innføres en børspause.