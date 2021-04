Bred oppgang for teknologiaksjer

Utviklingen kom i påvente av at Joe Biden skal presentere sin plan for utbygging av infrastruktur, «Build back better». Planen er ventet å inneholde investeringer på hele 2 billioner dollar. For å finansiere dette vil Biden trolig reversere et av Trumps største skattekutt. Det ventes blant annet at selskapsskatten heves fra 21 til 28 prosent.

Utsiktene for BNP-veksten overgår de flestes prognoser og forventninger for bare kort tid siden, konstaterer IMF. Onsdag publiserte fondet metodekapitlene fra World Economic Outlook.

Der slår likevel IMF fast at globalt BNP vil være 3 prosent lavere i 2024 enn hva prognosene fra før pandemien tydet på.

Vinnere og tapere

Dow Jones falt 0,25 prosent til 32.984,7 og er med det opp 7,8 prosent i år.

Apotekkjeden Walgreens Boots Alliance var dagens vinner med en oppgang på 3,6 prosent. Oppgangen kom etter at selskapet la frem regnskapstall for 3. kvartal onsdag. Resultatet pr. aksje kom inn på 1,40 dollar, mens analytikerne på forhånd hadde ventet 1,10 dollar. I tillegg oppjusterte selskapet guidingen fremover.

10 av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg onsdag.

Kjente selskaper som Microsoft og Intel steg henholdsvis 1,7 og 0,4 prosent.

Biden løftet Tesla

S&P 500 endte opp 0,37 prosent til 3.973,3. Det vil si at indeksen er opp 5,8 prosent siden nyttår.

På toppen av vinnerlisten var Enphase Energy etter en oppgang på 7,7 prosent.

Selskaper som kan tjene på Bidens plan om infrastruktur er blant annet Kinder Morgan og Intercontinental Exchange, ifølge Bank of America. Disse aksjene steg onsdag henholdsvis 0,1 prosent og 0,4 prosent.

Øverst på taperlisten var Korger, som stupte 5,3 prosent.

Teknologitunge Nasdaq Composite steg 1,54 prosent til 13.246,9. Indeksen har dermed steget 2,8 prosent hittil i år.

Facebook steg 2,3 prosent, mens Apple stengte opp 1,9 prosent og Amazon steg 1,3 prosent.

Netflix var opp 1,6 prosent, mens Alphabet (Google) stengte opp 0,8 prosent og Tesla steg 5,1 prosent til 667,9 dollar. Tesla-aksjen steg etter Bidens plan som også omhandles investeringer i grønn energi.

Dagens vinner ble Discovery Inc. etter en oppgang på 82,8 prosent.

Høyest på taperlisten var The9, som stupte 24,6 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen falt 1,5 prosent til 19,3.

Gullprisen var opp 1,3 prosent og en unse gikk for 1.708,2 dollar.

Nordsjøoljen var ned 1,4 prosent mens markedet venter i spenning på morgendagens OPEC+-møte.

3-måneders renten falt ett basispunkt til 0,013 prosent.

Renten på 2-åringen var opp 1,2 basispunkter til 0,160 prosent.

10-års renten steg 1,8 basispunkter til 1,741 prosent.

30-års renten hadde en oppgang på 3,8 basispunkter til 2,411 prosent.