Ny rekord på Wall Street

Investorene virket positive før børsåpning etter at Joe Biden la frem infrastrukturplanen til 2.000 milliarder dollar, og den positive stemningen har fortsatt i børsåpningen.

Dow Jones åpner opp 0,3 til 33.082,5 poeng.

S&P 500 stiger 0,72 prosent fra start til 4.000,9 poeng. Det er første gang indeksen er over 4.000 poeng.

Nasdaq åpner opp 1,23 prosent til 13.408,7 poeng.

Enkelte analytikere har vært bekymret for at Bidens finansieringsplan for infrastrukturplanen gjennom økte skatter vil kunne føre til høyere frykt hos investorene, men markedet ser ut til å like nyheten.

«Jeg tror markedet har priset inn de gode nyhetene for planen, men ikke nødvendigvis de negative sidene, som er hvordan vi skal betale for det», uttaler Bank of America-analytikeren Savita Subramanian til CNBC.

Før børsåpningen tikket det inn skuffende jobbtall fra andre siden av Atlanteren, som viste at 719.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 27. mars. Dette er 61.000 flere enn uken før.

Den amerikanske tiåringen har også bikket under 1,7 prosent og står i 1,697 prosent.

Oljeprisen stiger også og et fat brent-olje koster 63,92 dollar, opp 1,49 prosent. WTI-oljen er opp 2,06 prosent til 60,38 dollar. Det er knyttet stor spenning til OPEC+-møtet som avholdes i dag og hva oljekartellet beslutter med tanke på produksjonskutt i mai og fremover.